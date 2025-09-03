AUA verbindet seit 65 Jahren Klagenfurt mit Wien

Austrian Airlines und der Flughafen Klagenfurt feiern den 65. Geburtstag der Flugverbindung zwischen Wien und Klagenfurt – ein unverzichtbares Bindeglied zwischen Kärnten, der Bundeshauptstadt Wien und der Welt. Die Strecke wird aktuell mit 13 Direktflügen pro Woche bedient.

Ideale Verbindung für Business & Leisure

Seit der Wiedereinführung der Tagesrandverbindung im April 2024 verzeichnet die Verbindung eine sehr erfreuliche Entwicklung. Die frühen Abflüge um 05:45 Uhr nach Wien sowie die späten Rückflüge mit Ankunft um 23:25 Uhr in Klagenfurt ermöglichen nicht nur Geschäftsreisenden und TouristInnen eine optimale Reiseplanung, sondern bieten auch Unternehmen, Forschungseinrichtungen und internationalen Gästen ideale Anschlüsse von bzw. zu mehr als 80 Destinationen innerhalb des globalen Streckennetzes von Austrian Airlines und der Lufthansa Gruppe. Die Nachmittagsflüge, welche täglich um 15 Uhr vom Flughafen Klagenfurt abheben, ergänzen das Angebot für UmsteigerInnen.

Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt, sagt dazu: „Die Verbindung Wien – Klagenfurt ist das Rückgrat unseres Flugplans. Die Partnerschaft mit Austrian Airlines ist über Jahrzehnte gewachsen und wir freuen uns, dieses Jubiläum in diesem Jahr gemeinsam zu feiern. Besonders erfreulich ist auch, dass Austrian Airlines zusätzlich zur Hubanbindung nach Wien die saisonalen Direktflüge nach Hamburg bereits den dritten Winter in Folge ab Klagenfurt anbietet – ein wichtiges Zeichen für die nachhaltige Entwicklung unseres Angebots und ein Beweis unserer sehr guten Partnerschaft.“ (red)