tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content
| news | flughafen» flug

AUA verbindet seit 65 Jahren Klagenfurt mit Wien


Klagenfurt Airport feiert 65 Jahre Wien-Klagenfurt mit Austrian Airlines
Seit mehr als sechs Jahrzehnten verbindet Austrian Airlines die Kärntner Landeshauptstadt mit dem internationalen Drehkreuz Wien und eröffnet damit seit 1960 den Zugang zum weltweiten Streckennetz.

Austrian Airlines und der Flughafen Klagenfurt feiern den 65. Geburtstag der Flugverbindung zwischen Wien und Klagenfurt – ein unverzichtbares Bindeglied zwischen Kärnten, der Bundeshauptstadt Wien und der Welt. Die Strecke wird aktuell mit 13 Direktflügen pro Woche bedient.

Ideale Verbindung für Business & Leisure

Seit der Wiedereinführung der Tagesrandverbindung im April 2024 verzeichnet die Verbindung eine sehr erfreuliche Entwicklung. Die frühen Abflüge um 05:45 Uhr nach Wien sowie die späten Rückflüge mit Ankunft um 23:25 Uhr in Klagenfurt ermöglichen nicht nur Geschäftsreisenden und TouristInnen eine optimale Reiseplanung, sondern bieten auch Unternehmen, Forschungseinrichtungen und internationalen Gästen ideale Anschlüsse von bzw. zu mehr als 80 Destinationen innerhalb des globalen Streckennetzes von Austrian Airlines und der Lufthansa Gruppe. Die Nachmittagsflüge, welche täglich um 15 Uhr vom Flughafen Klagenfurt abheben, ergänzen das Angebot für UmsteigerInnen.

Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt, sagt dazu: „Die Verbindung Wien – Klagenfurt ist das Rückgrat unseres Flugplans. Die Partnerschaft mit Austrian Airlines ist über Jahrzehnte gewachsen und wir freuen uns, dieses Jubiläum in diesem Jahr gemeinsam zu feiern. Besonders erfreulich ist auch, dass Austrian Airlines zusätzlich zur Hubanbindung nach Wien die saisonalen Direktflüge nach Hamburg bereits den dritten Winter in Folge ab Klagenfurt anbietet – ein wichtiges Zeichen für die nachhaltige Entwicklung unseres Angebots und ein Beweis unserer sehr guten Partnerschaft.“ (red) 


  klagenfurt, flughafen, klagenfurt airport, flug, flugverbindung, jubiläum, aua, austrian airlines

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
4 September 2025

15:38
Jordanien neu bei SunTrips
14:18
AUA: Stefan-Kenan Scheib wird neuer COO
14:03
TTC startet mit neuer Führung und Kursen in den Herbst
11:08
expipoint auf Wachstumskurs in der DACH-Region
10:45
Rhomberg Reisen schaltet Korsika-Programm 2026 frei
10:16
EL AL: "Protect"-Service jetzt mit dynamischer Preisgestaltung
09:57
Shandrani Beachcomber: Re-Opening mit Adults-only-Bereich

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.