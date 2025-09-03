| news | flug
TAP Air Portugal startet Herbstaktion
Die portugiesische Fluglinie hat eine neue Multi-Destinations-Kampagne veröffentlicht - mit Flugangeboten ab 149 EUR.
Im Rahmen der neuen Multi-Destinations-Kampagne der Airline stehen Reisenden ab sofort Hin- und Rückflüge ab Österreich nach Lissabon bereits ab 149 EUR zur Verfügung, ab Deutschland ab 168 EUR, nach Madeira ab 179 EUR und auf die Azoren ab 249 EUR. Außerdem im Angebot ist u.a. Marokko ab 199 EUR, die Kapverdischen Inseln ab 389 EUR sowie Ziele in den Vereinigten Staaten und Kanada ab 399 EUR.
Buchungs- und Reisezeitraum
Die Multi-Destinations-Kampagne von TAP startet am 2. September für Reisen zwischen dem 1. Oktober 2025 und dem 30. März 2026. Die Aktion läuft bis zum 17. September und gilt für Flüge, die von TAP Air Portugal durchgeführt werden, für Hin- und Rückflüge, inklusive aller Steuern sowie einem Handgepäckstück.
Weitere Informationen unter: www.flytap.com (red)
tap, tap air portugal, kampagne, sondertarife, sondertarif, buchungsaktion, flug, flugbuchung, herbst-aktion
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
4 September 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
AUA: Stefan-Kenan Scheib wird neuer COO
Austrian Airlines bekommt einen neuen...
EL AL: "Protect"-Service jetzt mit dynamischer Preisgestaltung
Mit dem Zusatzservice „EL AL...
Lufthansa-Piloten beraten über Streik
Die Tarifverhandlungen zwischen der Vereinigung...
AUA verbindet seit 65 Jahren Klagenfurt mit Wien
Seit mehr als sechs Jahrzehnten...
airBaltic fliegt ab März 2026 wieder von Wien nach Tallinn
Ab März 2026 fliegt airBaltic...