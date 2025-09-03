TAP Air Portugal startet Herbstaktion

Im Rahmen der neuen Multi-Destinations-Kampagne der Airline stehen Reisenden ab sofort Hin- und Rückflüge ab Österreich nach Lissabon bereits ab 149 EUR zur Verfügung, ab Deutschland ab 168 EUR, nach Madeira ab 179 EUR und auf die Azoren ab 249 EUR. Außerdem im Angebot ist u.a. Marokko ab 199 EUR, die Kapverdischen Inseln ab 389 EUR sowie Ziele in den Vereinigten Staaten und Kanada ab 399 EUR.

Buchungs- und Reisezeitraum

Die Multi-Destinations-Kampagne von TAP startet am 2. September für Reisen zwischen dem 1. Oktober 2025 und dem 30. März 2026. Die Aktion läuft bis zum 17. September und gilt für Flüge, die von TAP Air Portugal durchgeführt werden, für Hin- und Rückflüge, inklusive aller Steuern sowie einem Handgepäckstück.

Weitere Informationen unter: www.flytap.com (red)