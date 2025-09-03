| news | vertrieb» reisebüro
SETT erweitert Portfolio und verbessert Support
Mit dem Ausbau des Hotelportfolios in Fernzielen und optimierten Support-Strukturen stärkt SETT seine Position als verlässlicher B2B-Partner.
SETT (Sustainable Event Travel & Tours) meldet einen kräftigen Angebotsausbau: Für den Winter 2025/26 wurden zahlreiche neue Hotels in Asien, den USA und Lateinamerika angebunden. Auch das Angebot an Transfers und Aktivitäten – darunter Stadtrundfahrten, Ausflüge, Bootstouren und Besichtigungen – wird laufend erweitert. Der Fokus liegt dabei weiterhin auf attraktiven Preisen und flexiblen Konditionen, ein Markenzeichen des Veranstalters.
Neue Hotlines für Österreich und Deutschland
Zur Optimierung des Service hat SETT zwei neue lokale Supportnummern eingeführt:
- Österreich: +43-(0)720 022 700
- Deutschland: +49-(0)8131 3853 978
Besonders dringende Anfragen werden laut SETT am schnellsten per E-Mail an support@s-e-t-t.com bearbeitet – idealerweise mit Reservierungsnummer und einem kurzen Hinweis zum Anliegen. Ein Teil des Support-Teams ist dabei speziell auf Kurzfristbuchungen bis zum Anreisetag spezialisiert.
Gruppen & Tickets: Schnelle Abwicklung garantiert
Für Gruppenbuchungen verspricht SETT ein komplettes Angebot innerhalb von 24 Stunden nach Anfrage über groups@s-e-t-t.com . Zusätzlich bietet der SETT-Ticketshop rund 50.000 Sport- und Eventtickets an, abrufbar direkt über das System. Anfragen zu Sonderwünschen oder Gruppen bearbeitet das Sales-Team unter sales@s-e-t-t.com .
Persönlicher Kontakt im Außendienst
Der Außendienst steht Reisebüros in Österreich und Deutschland direkt zur Verfügung:
- Österreich: Alexander Ebner, alex@s-e-t-t.com , +43(0)660 558 9738
- Deutschland: Louise Drechsel, louise@s-e-t-t.com , +49(0)176 622 380 61
Zugang SETT: Agents, die noch keinen persönlichen Zugang zum SETT-System haben - HIER der Link zur Anmeldung. (red)
sett, support, b2b, sustainable event travel and tours
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
4 September 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
Jordanien neu bei SunTrips
SunTrips, die Baustein- und Fernreisenmarke...
expipoint auf Wachstumskurs in der DACH-Region
Die Plattform für Reiseprofis startet...
Rhomberg Reisen schaltet Korsika-Programm 2026 frei
Rhomberg Reisen öffnet ab sofort...
EL AL: "Protect"-Service jetzt mit dynamischer Preisgestaltung
Mit dem Zusatzservice „EL AL...
Webinar-Einladung: Schauplätze in Schottland
VisitBritain lädt TouristikerInnen am 10....