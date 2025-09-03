SETT erweitert Portfolio und verbessert Support

SETT (Sustainable Event Travel & Tours) meldet einen kräftigen Angebotsausbau: Für den Winter 2025/26 wurden zahlreiche neue Hotels in Asien, den USA und Lateinamerika angebunden. Auch das Angebot an Transfers und Aktivitäten – darunter Stadtrundfahrten, Ausflüge, Bootstouren und Besichtigungen – wird laufend erweitert. Der Fokus liegt dabei weiterhin auf attraktiven Preisen und flexiblen Konditionen, ein Markenzeichen des Veranstalters.

Neue Hotlines für Österreich und Deutschland

Zur Optimierung des Service hat SETT zwei neue lokale Supportnummern eingeführt:

Österreich: +43-(0)720 022 700

Deutschland: +49-(0)8131 3853 978

Besonders dringende Anfragen werden laut SETT am schnellsten per E-Mail an support@s-e-t-t.com bearbeitet – idealerweise mit Reservierungsnummer und einem kurzen Hinweis zum Anliegen. Ein Teil des Support-Teams ist dabei speziell auf Kurzfristbuchungen bis zum Anreisetag spezialisiert.

Gruppen & Tickets: Schnelle Abwicklung garantiert

Für Gruppenbuchungen verspricht SETT ein komplettes Angebot innerhalb von 24 Stunden nach Anfrage über groups@s-e-t-t.com . Zusätzlich bietet der SETT-Ticketshop rund 50.000 Sport- und Eventtickets an, abrufbar direkt über das System. Anfragen zu Sonderwünschen oder Gruppen bearbeitet das Sales-Team unter sales@s-e-t-t.com .

Persönlicher Kontakt im Außendienst

Der Außendienst steht Reisebüros in Österreich und Deutschland direkt zur Verfügung:

Österreich: Alexander Ebner, alex@s-e-t-t.com , +43(0)660 558 9738

Deutschland: Louise Drechsel, louise@s-e-t-t.com , +49(0)176 622 380 61

Zugang SETT: Agents, die noch keinen persönlichen Zugang zum SETT-System haben - HIER der Link zur Anmeldung. (red)