Spanien: Neue Tourismusdirektorin in Wien

Die neue Tourismusrätin, Inmaculada Aguado-Muñoz Ramírez, bringt langjährige Erfahrung in der spanischen Zentralverwaltung und im diplomatischen Dienst mit. Zu ihren bisherigen Stationen zählen unter anderem die spanische Botschaft in Washington D.C., wo sie als Generalsekretärin im Bildungsreferat tätig war, sowie ein europäisch gefördertes Projekt in Sofia zur institutionellen Stärkung Bulgariens.

Zuletzt arbeitete Aguado in der Generaldirektion für Tourismuspolitik im spanischen Ministerium für Industrie und Tourismus. Dort war sie maßgeblich an der Umsetzung der Next-Generation-Fonds beteiligt – mit dem Ziel, den vom COVID-19-Einbruch betroffenen Tourismussektor Spaniens zu stabilisieren und in Richtung Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln. Dazu zählen Maßnahmen wie die Saisonentzerrung und die gezielte Besucherlenkung in weniger bekannte Regionen und Zeiträume.

Darüber hinaus engagierte sie sich in Projekten zur Weiterentwicklung touristischer Produkte, unter anderem in den Bereichen Aktivtourismus, Ökotourismus, Kultur, Golf und Gastronomie. Hierbei setzte sie auf enge Zusammenarbeit mit privaten AnbieterInnen sowie Tourismusverbänden.

Verantwortung für europäische Märkte

In ihrer neuen Funktion in Wien leitet Inmaculada Aguado ein fünfköpfiges Team sowie zwei MarktanalystInnen für Ungarn und die Tschechische Republik. Das Fremdenverkehrsamt Wien betreut die Märkte Österreich, Ungarn, Tschechische Republik, Slowakei, Slowenien, Bulgarien und Rumänien.

Zu Inmaculada Aguado-Muñoz Ramírez zentralen Aufgaben zählt die Umsetzung des strategischen Marketingplans von Turespaña in diesen Märkten sowie die Erstellung operativer Aktionspläne. Im Fokus stehen außerdem:

Zusammenarbeit mit Medien (u.a. Pressereisen, Präsentationen, Unterstützung)

Kooperationen mit ReiseveranstalterInnen (u.a. Famtrips, B2B-Aktivitäten, Online-Marketing)

Partnerschaften mit Fluggesellschaften

Durchführung von Marktanalysen und -berichten

