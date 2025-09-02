tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

news | veranstalter» reisebüro

Reisewelt: Premium-Flusskreuzfahrten mit exklusiven Vorteilen


Mit dem neuen Katalog 2026 stellt Reisewelt gemeinsam mit Amadeus Flusskreuzfahrten ein abwechslungsreiches Programm für die kommende Saison vor.

Flussreisen 2025

Neben bewährten Klassikern erwarten Reiseveranstalter und Vertriebspartner spannende Neuheiten, attraktive Routen und exklusive Vorteile für Reisewelt-Gäste. Das Angebot umfasst Reisen auf Rhein, Main, Mosel, Saar und Donau sowie auf der Seine, Rhône, Saône und auf holländischen und belgischen Gewässern.

Die Palette reicht von sieben- bis 15-tägigen Reisen mit Highlights wie der beliebten Tulpenkreuzfahrt im Frühling bis zu neuen Kulturprogrammen. Neu in dieser Kategorie ist die Reise „Auf dem Rhein zu André Rieu – Ein Weltstar auf der Bühne Ihrer Flusskreuzfahrt“, die in sieben Tagen von Köln bis Amsterdam führt.

Kulinarik und Komfort an Bord

Die AMADEUS-Flotte verbinde höchste Standards in Service, Ausstattung und Gastronomie. Gäste genießen regionale Spezialitäten und Spitzenweine, frisch ausgewählt entlang der Route. Für KundInnen von Reisewelt gebe es exklusive Vorteile, wie der Veranstalter auflistet:

  • An- & Abreisepaket per Flug oder Zug
  • Transfers vom Flughafen bzw. Bahnhof zum Schiff und retour
  • Ausgewählte Ausflüge

Noch bis zum 30. November 2025 gewährt Reisewelt 15% Preisvorteil auf den regulären Kreuzfahrtpreis. Buchungen, Gruppenanfragen und Katalogbestellungen werden entgegengenommen unter: gruppe@reisewelt.at (red)


  reisewelt, flusskreuzfahrten, katalog, mitbucher, reiseveranstalter, reisebüros, amadeus flusskreuzfahrten, vorteile, frühbucherbonus

