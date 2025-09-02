VIVA Cruises stärkt Vertrieb für den DACH-Markt

„Mit Hubert Strasser begrüßen wir einen weiteren, erstklassigen und erfahrenen Vertriebsspezialisten in unserem Team“, freut sich Andrea Kruse, CEO und Co-Founder VIVA Cruises. Hubert Strasser, gebürtiger Österreicher, verantwortete von 2019 bis 2024 bei der DERTOUR Group in Frankfurt als Head of Department den Bereich Cruise, Active und Golf. Bei VIVA Cruises übernimmt Hubert Strasser die zusätzlich neu geschaffene Position als Senior Key Account Manager DACH und berichtet direkt an Andrea Kruse.

Neues Schiff, neue Produktlinie

VIVA Cruises steuere seit der Gründung im Jahr 2018 auf Erfolgskurs, setze mit Neubauten, eingeschlossenen Leistungen, modernem Design und nicht zuletzt mit einem .internationalen Gäste-Mix neue Maßstäbe in der Flusskreuzfahrt-Branche, so der Veranstalter Erst im Jänner 2025 kam mit der VIVA ENJOY ein weiterer Neubau zur Flotte, für das Jahr 2026 ist mit VIVA Boutique eine „zusätzliche, noch hochwertigere Produktlinie“ im Angebot.