Aviareps: Thomas Lachner zurück im Aviation-Team

Aviareps holt Thomas Lachner zurück ins Team: Ab sofort übernimmt er die Position des Sales Manager Aviation für den österreichischen Markt.

Thomas Lachner war bereits über 13 Jahre für Aviareps Austria tätig. In dieser Zeit betreute er ein umfangreiches Kundenportfolio im Luftfahrtbereich und war Teil der Geschäftsführung. Mit seiner tiefen Marktkenntnis und einem breiten Netzwerk ist er nun erneut eine zentrale Stütze des Unternehmens.

Rückkehr mit Erfahrung

Ab sofort verstärkt Lachner das Aviation-Team von Aviareps Österreich wieder – als Sales Manager Aviation für den heimischen Markt. „Wir freuen uns sehr, dass Thomas Lachner wieder Teil unseres Teams ist. Er hat die Geschäftstätigkeit von AVIAREPS in Österreich über viele Jahre maßgeblich geprägt und zum Erfolg beigetragen“, so Dragica Gačić, General Manager von Aviareps Austria. (red)