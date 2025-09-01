| news | vertrieb» karriere
Aviareps: Thomas Lachner zurück im Aviation-Team
Aviareps holt Thomas Lachner zurück ins Team: Ab sofort übernimmt er die Position des Sales Manager Aviation für den österreichischen Markt.
Thomas Lachner war bereits über 13 Jahre für Aviareps Austria tätig. In dieser Zeit betreute er ein umfangreiches Kundenportfolio im Luftfahrtbereich und war Teil der Geschäftsführung. Mit seiner tiefen Marktkenntnis und einem breiten Netzwerk ist er nun erneut eine zentrale Stütze des Unternehmens.
Rückkehr mit Erfahrung
Ab sofort verstärkt Lachner das Aviation-Team von Aviareps Österreich wieder – als Sales Manager Aviation für den heimischen Markt. „Wir freuen uns sehr, dass Thomas Lachner wieder Teil unseres Teams ist. Er hat die Geschäftstätigkeit von AVIAREPS in Österreich über viele Jahre maßgeblich geprägt und zum Erfolg beigetragen“, so Dragica Gačić, General Manager von Aviareps Austria. (red)
aviareps, aviareps österreich, thomas lachner, aviation, sales, sales manager, österreich, aviareps austria
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
2 September 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
Spanien: Neue Tourismusdirektorin in Wien
Mit 1. September 2025 hat...
VIVA Cruises stärkt Vertrieb für den DACH-Markt
VIVA Cruises steuert weiterhin auf...
Flughafen Wien begrüßt neue Lehrlinge
Heute, am 1. September 2025,...
HX Hurtigruten Expeditions startet Buchungsoffensive
Attraktive Preisvorteile und gezielte Unterstützung...
Hahnair wächst um 20 neue Partnerfluggesellschaften
Der Ticketing- und Vertriebsspezialist Hahnair...