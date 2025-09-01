tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content
| news | vertrieb» karriere

Aviareps: Thomas Lachner zurück im Aviation-Team


Aviareps holt Thomas Lachner zurück ins Team: Ab sofort übernimmt er die Position des Sales Manager Aviation für den österreichischen Markt.

Thomas Lachner

Thomas Lachner war bereits über 13 Jahre für Aviareps Austria tätig. In dieser Zeit betreute er ein umfangreiches Kundenportfolio im Luftfahrtbereich und war Teil der Geschäftsführung. Mit seiner tiefen Marktkenntnis und einem breiten Netzwerk ist er nun erneut eine zentrale Stütze des Unternehmens.

Rückkehr mit Erfahrung 

Ab sofort verstärkt Lachner das Aviation-Team von Aviareps Österreich wieder – als Sales Manager Aviation für den heimischen Markt. „Wir freuen uns sehr, dass Thomas Lachner wieder Teil unseres Teams ist. Er hat die Geschäftstätigkeit von AVIAREPS in Österreich über viele Jahre maßgeblich geprägt und zum Erfolg beigetragen“, so Dragica Gačić, General Manager von Aviareps Austria. (red)


  aviareps, aviareps österreich, thomas lachner, aviation, sales, sales manager, österreich, aviareps austria

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
2 September 2025

16:00
Malta: Neues Buchungssystem entlastet Blaue Lagune deutlich
15:42
PEP-Tarife von NCL - Stand 2. September 2025
15:22
airBaltic fliegt ab März 2026 wieder von Wien nach Tallinn
14:59
Spanien: Neue Tourismusdirektorin in Wien
14:30
Sunny Cars: August brachte die günstigsten Preise
10:37
Reisewelt: Premium-Flusskreuzfahrten mit exklusiven Vorteilen
10:06
VIVA Cruises stärkt Vertrieb für den DACH-Markt

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.