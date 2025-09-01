| news | flug
LOT stellt neues Kabinendesign für A220 vor
Mehr Komfort, Effizienz und Funktionalität: LOT Polish Airlines präsentiert das Interieur für ihre Airbus A220-Flotte ab 2027.
Mit dem neuen Kabinenkonzept für die Airbus A220 setzt LOT Polish Airlines auf eine deutlich aufgewertete Passagiererfahrung. Die Flugzeuge, die ab 2027 schrittweise eingeflottet werden, sind für den Einsatz auf Kurz- und Mittelstrecken vorgesehen und werden mit zwei Reiseklassen – LOT Economy Class und LOT Business Class – ausgestattet.
Je nach Modell der A220-Familie (A220-100 oder A220-300) finden 125 bzw. 149 Fluggäste Platz. Die 2-3-Sitzkonfiguration bietet dabei mehr individuellen Raum. Zum Einsatz kommen ergonomisch geformte RECARO R2-Sitze mit überdurchschnittlicher Breite von mehr als 45cm. Produziert werden diese im Werk des Sitzherstellers RECARO im polnischen Świebodzin.
Einführung neuer Standards
Jeder Sitz ist mit einem USB-C-Anschluss (60 W), einer Halterung für Mobilgeräte und einem integrierten Getränkehalter ausgestattet. WLAN steht für Messaging und leichtes Arbeiten an Bord zur Verfügung. Die Kabine ist mit schallreduzierenden Materialien ausgestattet, was für eine angenehm ruhige Umgebung sorgt. Zusätzlich kommt das neue Airspace-Kabinendesign von Airbus zum Einsatz: Es bietet mehr Tageslicht durch größere Fenster, ein offenes Kabinenlayout, flexible LED-Stimmungsbeleuchtung und geräumigere Gepäckfächer. All das soll Boarding und Aufenthalt an Bord angenehmer gestalten.
„Der A220 setzt neue Standards für das Reisen bei LOT Polish Airlines und hat ganz klar die Bedürfnisse unserer Passagiere im Fokus“, sagt Izabela Leszczyńska, Director of Product Development and Customer Experience bei LOT. Die Einführung der neuen Kabinen ist Teil einer langfristigen Flottenstrategie, mit der sich die Airline im Wettbewerb noch stärker positionieren will – sowohl in Bezug auf Komfort als auch auf Effizienz. (red)
