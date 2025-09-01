tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content
| news | flug

LOT stellt neues Kabinendesign für A220 vor


LOT Polish Airlines Airbus A220
Mehr Komfort, Effizienz und Funktionalität: LOT Polish Airlines präsentiert das Interieur für ihre Airbus A220-Flotte ab 2027.

Mit dem neuen Kabinenkonzept für die Airbus A220 setzt LOT Polish Airlines auf eine deutlich aufgewertete Passagiererfahrung. Die Flugzeuge, die ab 2027 schrittweise eingeflottet werden, sind für den Einsatz auf Kurz- und Mittelstrecken vorgesehen und werden mit zwei Reiseklassen – LOT Economy Class und LOT Business Class – ausgestattet.

Je nach Modell der A220-Familie (A220-100 oder A220-300) finden 125 bzw. 149 Fluggäste Platz. Die 2-3-Sitzkonfiguration bietet dabei mehr individuellen Raum. Zum Einsatz kommen ergonomisch geformte RECARO R2-Sitze mit überdurchschnittlicher Breite von mehr als 45cm. Produziert werden diese im Werk des Sitzherstellers RECARO im polnischen Świebodzin.

Einführung neuer Standards

Jeder Sitz ist mit einem USB-C-Anschluss (60 W), einer Halterung für Mobilgeräte und einem integrierten Getränkehalter ausgestattet. WLAN steht für Messaging und leichtes Arbeiten an Bord zur Verfügung. Die Kabine ist mit schallreduzierenden Materialien ausgestattet, was für eine angenehm ruhige Umgebung sorgt. Zusätzlich kommt das neue Airspace-Kabinendesign von Airbus zum Einsatz: Es bietet mehr Tageslicht durch größere Fenster, ein offenes Kabinenlayout, flexible LED-Stimmungsbeleuchtung und geräumigere Gepäckfächer. All das soll Boarding und Aufenthalt an Bord angenehmer gestalten.

„Der A220 setzt neue Standards für das Reisen bei LOT Polish Airlines und hat ganz klar die Bedürfnisse unserer Passagiere im Fokus“, sagt Izabela Leszczyńska, Director of Product Development and Customer Experience bei LOT. Die Einführung der neuen Kabinen ist Teil einer langfristigen Flottenstrategie, mit der sich die Airline im Wettbewerb noch stärker positionieren will – sowohl in Bezug auf Komfort als auch auf Effizienz. (red)


  lot, polish airlines, lot polish airlines, kabine, flug, flugzeug, flugzeugausstattung, a220

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
2 September 2025

16:00
Malta: Neues Buchungssystem entlastet Blaue Lagune deutlich
15:42
PEP-Tarife von NCL - Stand 2. September 2025
15:22
airBaltic fliegt ab März 2026 wieder von Wien nach Tallinn
14:59
Spanien: Neue Tourismusdirektorin in Wien
14:30
Sunny Cars: August brachte die günstigsten Preise
10:37
Reisewelt: Premium-Flusskreuzfahrten mit exklusiven Vorteilen
10:06
VIVA Cruises stärkt Vertrieb für den DACH-Markt

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.