Bancal Hotel & Spa: Neues Eco-Hotel auf La Gomera

Das im Sommer 2025 neu eröffnete Bancal Hotel & Spa auf La Gomera zeigt, wie moderne Hotellerie im Einklang mit Natur und Kultur funktionieren kann.

Hoch über dem Atlantik gelegen, fügt sich das Haus dank seiner terrassenartigen Architektur nahtlos in die Küstenlandschaft ein. Die Gestaltung orientiert sich an den für La Gomera typischen Terrassenfeldern, die einst für den Tomatenanbau genutzt wurden. Lokales Vulkangestein, das direkt bei den Bauarbeiten gewonnen wurde, prägt das Bild der Anlage. Auch bei der Bepflanzung setzt man auf standortgerechte, wasserarme Arten – mit ästhetischem wie ökologischem Mehrwert.

Umweltbewusstsein als Grundprinzip

Der Betrieb des Hauses folgt klaren Nachhaltigkeitsprinzipien: So wird der Strombedarf vollständig aus erneuerbaren Quellen gedeckt, ein Großteil davon sogar durch über 2.000 eigene Solarpaneele. Zusätzlich verfügt das Hotel über eine hauseigene Kläranlage mit Rückführung des Wassers in die Gartenbewässerung.

Um den CO₂-Fußabdruck möglichst gering zu halten, setzt das Bancal darüber hinaus auf digitale Abläufe, ein konsequentes Abfallmanagement und E-Mobilität. Gäste profitieren von kostenlosen Ladestationen für Elektrofahrzeuge sowie einem E-Bike-Verleih mit eigener Werkstatt – dem sogenannten „Bike Point“. Das Hotel trägt deshalb auch die Auszeichnung „cycling friendly“. Zudem stammen rund 70% der Mitarbeitenden von La Gomera, was die Verbundenheit zur Region unterstreicht und die lokale Wirtschaft aktiv stärkt.

Nachhaltigkeit erlebbar gemacht

Auch im kulinarischen Bereich spielt Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle: Regionale Produkte, viele davon aus eigenem Anbau, prägen das Angebot. Neben Buffet- und Poolrestaurants punktet das À-la-carte-Restaurant Larrife mit Panoramablick und moderner Interpretation der Inselküche. Ein weiteres Merkmal ist die Umweltbildung: Im Hotelgarten „El Bosque“ können Kinder Pflanzen und Insekten erkunden, im hauseigenen Gemüsegarten lernen sie den ökologischen Anbau kennen. Das Bancal verbindet so Naturerlebnis, Entspannung und Bewusstseinsbildung – besonders auch für Familien.

Weitere Informationen unter: www.bancalhotel.com (red)