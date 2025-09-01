Celebrity Cruises: Neue Tools & Trainings für Reisebüros

Celebrity Cruises startet im September eine virtuelle Schulungsreihe mit fünf neuen „Destination Talks“, die sich speziell an ReisebüropartnerInnen in Österreich, Deutschland und der Schweiz richten. Im Rahmen von „Leons Weltreise“ präsentiert Training Manager Leon Hand ausgewählte Kreuzfahrtziele, Neuheiten und Ausflugstipps. Alle Webinare sind mit deutschsprachigen Untertiteln verfügbar.

Die Termine im Überblick:

Südamerika: 5. September 2025, 10 Uhr

Alaska (mit deutschem Gastredner): 19. September 2025, 11 Uhr #

Asien: 7. Oktober 2025, 10 Uhr

Mittelmeer im Winter: 22. Oktober 2025, 10 Uhr

Europa 2026: 4. November 2025, 10 Uhr

TeilnehmerInnen haben bei jeder Session die Chance, einen 25 EUR Amazon-Gutschein zu gewinnen. Wer an allen fünf Talks teilnimmt und das Beginner-Training auf Celebrity Central abschließt, kann zusätzlich einen 250 EUR Amazon-Gutschein erhalten.

Anmeldung zu den Webinaren HIER

Neue Module & Selling Guide

Ab 8. September stehen auf dem Agentur-Portal Celebrity Central auch weitere deutschsprachige Trainingsmodule bereit – unter anderem zu den Themen „Celebrity Xcel“, „Solstice ReNew“, „The Retreat“ sowie zu Verkaufsstrategien und Produktwissen. Das Portal bietet zudem Zugriff auf aktuelle Kampagnen, E-Learning-Angebote, Marketing-Tools, Broschüren und Factsheets.

Neu erschienen ist außerdem ein umfassender Selling Guide in deutscher Sprache. Das 48-seitige Handbuch enthält Verkaufstipps, Infos zu Preismodellen, Getränkepaketen, Fly & Cruise-Angeboten sowie zur gesamten Flotte. Der kostenfreie Guide ist HIER als Download verfügbar.

Neuer Katalog für Endkunden

Zusätzlich hat Celebrity Cruises einen neuen gedruckten Endverbraucher-Katalog für die Saison 2025–27 veröffentlicht. Auf 108 Seiten finden KundInnen Informationen zu allen Schiffen, Reisezielen, Kulinarik-, Spa- und Entertainment-Angeboten. Der Katalog kann über Celebrity Central bestellt oder HIER online eingesehen werden. (red)