AUA stellt Linz-Frankfurt-Verbindung im Oktober ein

Die AUA wird die Flugverbindung zwischen Linz und Frankfurt im kommenden Herbst einstellen, weil sie unrentabel sei. Das teilten die Austrian Airlines am Freitagabend mit und bestätigten damit einen entsprechenden Bericht der "Oberösterreichischen Nachrichten". Der letzte Flug zwischen den beiden Städten wird am 25. Oktober 2025 stattfinden.

Laut AUA habe eine „sorgfältige und intensive Überprüfung“ der Verbindung zu diesem Ergebnis geführt. Selbst mit hohen Subventionen sei der wirtschaftliche Betrieb nicht sicherzustellen. Die Entscheidung ist Teil der strategischen Neuausrichtung der Lufthansa-Gruppe, zu der die AUA gehört. Weitere Anpassungen im Streckennetz – auch ab Wien – sind nicht ausgeschlossen.

Betroffene Passagiere werden laut AUA ab 3. September kontaktiert. Ihnen wird entweder eine Umbuchung oder die Rückerstattung des Ticketpreises angeboten.

Reaktionen und Folgen

Die Einstellung der Verbindung löste auch sogleich politische Reaktionen aus. Oberösterreichs Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) forderte das Flughafenmanagement auf, zügig Alternativen zur internationalen Anbindung des Wirtschaftsstandorts Oberösterreich zu präsentieren. Gleichzeitig erinnerte er an die öffentliche Unterstützung der AUA während der Coronapandemie in Höhe von 600 Mio. EUR. Auch Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) äußerte sich kritisch: „Was nicht geschehen darf, ist, dass der österreichische Wirtschafts- und Tourismusstandort geschwächt wird, um den deutschen Luftfahrtstandort zu stärken.“ Er verwies ebenfalls auf die umfangreichen Staatshilfen für die AUA und forderte „Loyalität“ gegenüber Österreich.

Die AUA betont, gemeinsam mit dem Land Oberösterreich an einer mittelfristigen Lösung für eine internationale Anbindung zu arbeiten. Konkrete Alternativen zur Frankfurt-Verbindung wurden bislang jedoch nicht genannt. Der Flughafen Linz verliert mit der Einstellung der Route eine wichtige Verbindung zu einem zentralen internationalen Drehkreuz. Welche Auswirkungen dies auf Passagierzahlen und Standortattraktivität haben wird, bleibt abzuwarten. (APA / red)