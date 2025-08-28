tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content
| news | hotel» reisebüro

TUI Blue Montafon: Neues PEP-Angebot bis Frühjahr 2026


TUI Blue Montafon in Vorarlberg
Das TUI Blue Montafon in Tschagguns bietet Reisebüromitarbeitenden ab sofort ein neues Pep-Angebot für Aufenthalte bis zum 11. April 2026.

Reisebüromitarbeitende profitieren ab sofort von einem exklusiven Pep-Angebot im TUI Blue Montafon in Tschagguns. Der Aufenthalt im Doppelzimmer inklusive Halbpension ist bei einer Mindestbuchung von zwei Nächten je nach Reisezeitraum ab 180 EUR pro Nacht verfügbar.

Das Angebot gilt für Reisen bis 11. April 2026 und kann bei Anreise von Sonntag bis Donnerstag (Abreise bis Freitag) gebucht werden. Wochenendaufenthalte sind auf Anfrage möglich, im November sind keine Buchungen vorgesehen. Reservierungen für Kinder sowie andere Zimmerkategorien sind gegen Aufpreis und auf Anfrage möglich. Stornierungen sind bis drei Tage vor Anreise kostenlos möglich, danach fallen 50% Stornogebühr an.

Buchungen erfolgen ausschließlich über diesen Link: www.reservations.tui-blue.com - unter Angabe des Promocodes: EXPIW25_26 

Kurzurlaub inmitten der Vorarlberger Bergwelt

Das modern gestaltete Hotel liegt eingebettet in die Vorarlberger Alpen – direkt am Skigebiet Silvretta Montafon, das mit 141 Pistenkilometern, einer Eisbahn, geführten Schneeschuhwanderungen und Skitouren zahlreiche Winteraktivitäten bietet. Im BLUE Spa stehen den Gästen Sauna, Dampfbad und Infrarotsauna zur Verfügung. Ergänzend wartet das Hotel mit einem abwechslungsreichen Aktiv- und Entspannungsprogramm sowie regelmäßigen Sport- und Fitnessangeboten auf. (red)


  tui, tui blue, montafon, tui blue montafon, pep, agentpep, agent-pep, pep-angebot, agents

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
28 August 2025

16:45
WESTbahn startet Ticketverkauf für den Fahrplan 2026
15:34
Regent Seven Seas: Festtagsreisen bis 2027 buchbar
15:07
Aegean bietet bis zu 50% Rabatt auf internationale Flüge
13:41
Verkaufswettbewerb: AIDA startet Superseptember
12:10
TUI Blue Montafon: Neues PEP-Angebot bis Frühjahr 2026
11:32
DZT Incoming and Brand Summit - Zwischen Kultur und Innovation
11:03
Studiosus: Neuer kultimer mit über 40 Silvesterreisen
10:49
SunExpress bietet neue Menüvielfalt

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.