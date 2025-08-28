| news | hotel» reisebüro
TUI Blue Montafon: Neues PEP-Angebot bis Frühjahr 2026
Das TUI Blue Montafon in Tschagguns bietet Reisebüromitarbeitenden ab sofort ein neues Pep-Angebot für Aufenthalte bis zum 11. April 2026.
Reisebüromitarbeitende profitieren ab sofort von einem exklusiven Pep-Angebot im TUI Blue Montafon in Tschagguns. Der Aufenthalt im Doppelzimmer inklusive Halbpension ist bei einer Mindestbuchung von zwei Nächten je nach Reisezeitraum ab 180 EUR pro Nacht verfügbar.
Das Angebot gilt für Reisen bis 11. April 2026 und kann bei Anreise von Sonntag bis Donnerstag (Abreise bis Freitag) gebucht werden. Wochenendaufenthalte sind auf Anfrage möglich, im November sind keine Buchungen vorgesehen. Reservierungen für Kinder sowie andere Zimmerkategorien sind gegen Aufpreis und auf Anfrage möglich. Stornierungen sind bis drei Tage vor Anreise kostenlos möglich, danach fallen 50% Stornogebühr an.
Buchungen erfolgen ausschließlich über diesen Link: www.reservations.tui-blue.com - unter Angabe des Promocodes: EXPIW25_26
Kurzurlaub inmitten der Vorarlberger Bergwelt
Das modern gestaltete Hotel liegt eingebettet in die Vorarlberger Alpen – direkt am Skigebiet Silvretta Montafon, das mit 141 Pistenkilometern, einer Eisbahn, geführten Schneeschuhwanderungen und Skitouren zahlreiche Winteraktivitäten bietet. Im BLUE Spa stehen den Gästen Sauna, Dampfbad und Infrarotsauna zur Verfügung. Ergänzend wartet das Hotel mit einem abwechslungsreichen Aktiv- und Entspannungsprogramm sowie regelmäßigen Sport- und Fitnessangeboten auf. (red)
tui, tui blue, montafon, tui blue montafon, pep, agentpep, agent-pep, pep-angebot, agents
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
28 August 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
Verkaufswettbewerb: AIDA startet Superseptember
Vom 28. August bis 30....
TUI Hautnah Event im Südburgenland
Insgesamt 20 Agents informierten sich...
Los Cabos: Einladung zur Roadshow in Wien
Anlässlich der Wiederaufnahme des Condor-Flugs...
Miller: Einladung zum Chile-Webinar
Im Rahmen des „Miller Mittwochs“...
Anex-Marken: Sommer 2026 ab sofort buchbar
Die Marken der Anex Gruppe...