TUI Blue Montafon: Neues PEP-Angebot bis Frühjahr 2026

Reisebüromitarbeitende profitieren ab sofort von einem exklusiven Pep-Angebot im TUI Blue Montafon in Tschagguns. Der Aufenthalt im Doppelzimmer inklusive Halbpension ist bei einer Mindestbuchung von zwei Nächten je nach Reisezeitraum ab 180 EUR pro Nacht verfügbar.

Das Angebot gilt für Reisen bis 11. April 2026 und kann bei Anreise von Sonntag bis Donnerstag (Abreise bis Freitag) gebucht werden. Wochenendaufenthalte sind auf Anfrage möglich, im November sind keine Buchungen vorgesehen. Reservierungen für Kinder sowie andere Zimmerkategorien sind gegen Aufpreis und auf Anfrage möglich. Stornierungen sind bis drei Tage vor Anreise kostenlos möglich, danach fallen 50% Stornogebühr an.

Buchungen erfolgen ausschließlich über diesen Link: www.reservations.tui-blue.com - unter Angabe des Promocodes: EXPIW25_26

Kurzurlaub inmitten der Vorarlberger Bergwelt

Das modern gestaltete Hotel liegt eingebettet in die Vorarlberger Alpen – direkt am Skigebiet Silvretta Montafon, das mit 141 Pistenkilometern, einer Eisbahn, geführten Schneeschuhwanderungen und Skitouren zahlreiche Winteraktivitäten bietet. Im BLUE Spa stehen den Gästen Sauna, Dampfbad und Infrarotsauna zur Verfügung. Ergänzend wartet das Hotel mit einem abwechslungsreichen Aktiv- und Entspannungsprogramm sowie regelmäßigen Sport- und Fitnessangeboten auf. (red)