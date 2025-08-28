DZT Incoming and Brand Summit - Zwischen Kultur und Innovation

Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) veranstaltet von 31. August bis 2. September 2025 ihren vierten Incoming & Brand Summit in Bayreuth. Rund 70 Reise- und KulturjournalistInnen aus den wichtigsten internationalen Quellmärkten kommen dabei zusammen, um Deutschlands Tourismusmarke kennenzulernen und ihre Weiterentwicklung zu begleiten.

Unter dem Leitsatz „Tradition Meets Innovation: Culture, Crafts & Culinary Delights“ präsentieren Experten, wie kulturelles Erbe, handwerkliche Traditionen und kulinarische Highlights mit modernen touristischen Angeboten verknüpft werden. Die Veranstaltung findet in der Maisel’s Bier-Erlebniswelt statt. Kooperationspartner sind die Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH (BMTG) sowie die Deutsche Lufthansa AG als offizieller Airline-Partner.

Keynotes, Experten und erlebbare Kultur

Der Kongresstag am 1. September beginnt mit zwei zentralen Keynotes: Petra Hedorfer, Vorstandsvorsitzende der DZT, spricht über die Bedeutung des Incoming-Tourismus für Deutschland. Anschließend analysiert Justin Reid, Senior Director bei TripAdvisor, aktuelle Trends und Innovationen im internationalen Reisemarkt.

Im Fokus der folgenden Panels stehen Beispiele gelungener Verbindung von Tradition und Innovation:

Klaus Florian Vogt , Startenor der Bayreuther Festspiele, erläutert die Bedeutung des Festivals im Jubiläumsjahr 2026 und innovative Inszenierungen.

, Startenor der Bayreuther Festspiele, erläutert die Bedeutung des Festivals im Jubiläumsjahr 2026 und innovative Inszenierungen. Jeff Maisel , Inhaber der renommierten Bayreuther Maisel-Brauerei, gibt Einblicke in die handwerkliche Braukunst und deren Weiterentwicklung.

, Inhaber der renommierten Bayreuther Maisel-Brauerei, gibt Einblicke in die handwerkliche Braukunst und deren Weiterentwicklung. Sternekoch Alexander Herrmann präsentiert, wie regionale Küche mit modernen Konzepten neu interpretiert wird.

Ergänzend dazu erleben die TeilnehmerInnen fünf geführte Touren in Bayreuth, die unterschiedliche Facetten der Stadtgeschichte und aktuellen Kulturangebote vermitteln. Ergänzt wird das Programm durch drei Pre-Convention-Reisen, die von 28. bis 31. August stattfinden und Tourismusinnovationen in Regensburg, Nürnberg, München, Rheinhessen und dem Rheingau vorstellen. Die Touren thematisieren u.a. barrierefreien Tourismus, Street Art und die Verbindung von Kulturgeschichte mit zeitgenössischen Trends. (red)