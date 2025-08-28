tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content
| news | destination» incoming

DZT Incoming and Brand Summit - Zwischen Kultur und Innovation


Bayreuth: Luftaufnahme vom Festspielhaus ©
Mit dem Motto „Tradition Meets Innovation: Culture, Crafts & Culinary Delights“ richtet die DZT ihren Incoming & Brand Summit 2025 in Bayreuth aus und zeigt Deutschlands vielfältige Kultur- und Innovationsszene.

Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) veranstaltet von 31. August bis 2. September 2025 ihren vierten Incoming & Brand Summit in Bayreuth. Rund 70 Reise- und KulturjournalistInnen aus den wichtigsten internationalen Quellmärkten kommen dabei zusammen, um Deutschlands Tourismusmarke kennenzulernen und ihre Weiterentwicklung zu begleiten.

Unter dem Leitsatz „Tradition Meets Innovation: Culture, Crafts & Culinary Delights“ präsentieren Experten, wie kulturelles Erbe, handwerkliche Traditionen und kulinarische Highlights mit modernen touristischen Angeboten verknüpft werden. Die Veranstaltung findet in der Maisel’s Bier-Erlebniswelt statt. Kooperationspartner sind die Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH (BMTG) sowie die Deutsche Lufthansa AG als offizieller Airline-Partner.

Keynotes, Experten und erlebbare Kultur

Der Kongresstag am 1. September beginnt mit zwei zentralen Keynotes: Petra Hedorfer, Vorstandsvorsitzende der DZT, spricht über die Bedeutung des Incoming-Tourismus für Deutschland. Anschließend analysiert Justin Reid, Senior Director bei TripAdvisor, aktuelle Trends und Innovationen im internationalen Reisemarkt.

Im Fokus der folgenden Panels stehen Beispiele gelungener Verbindung von Tradition und Innovation:

  • Klaus Florian Vogt, Startenor der Bayreuther Festspiele, erläutert die Bedeutung des Festivals im Jubiläumsjahr 2026 und innovative Inszenierungen.
  • Jeff Maisel, Inhaber der renommierten Bayreuther Maisel-Brauerei, gibt Einblicke in die handwerkliche Braukunst und deren Weiterentwicklung.
  • Sternekoch Alexander Herrmann präsentiert, wie regionale Küche mit modernen Konzepten neu interpretiert wird.

Ergänzend dazu erleben die TeilnehmerInnen fünf geführte Touren in Bayreuth, die unterschiedliche Facetten der Stadtgeschichte und aktuellen Kulturangebote vermitteln. Ergänzt wird das Programm durch drei Pre-Convention-Reisen, die von 28. bis 31. August stattfinden und Tourismusinnovationen in Regensburg, Nürnberg, München, Rheinhessen und dem Rheingau vorstellen. Die Touren thematisieren u.a. barrierefreien Tourismus, Street Art und die Verbindung von Kulturgeschichte mit zeitgenössischen Trends. (red)


  dzt, deutschland, reiseland, reiseland deutschland, summit, tradition meets innovation, incoming, bayreuth

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
28 August 2025

16:45
WESTbahn startet Ticketverkauf für den Fahrplan 2026
15:34
Regent Seven Seas: Festtagsreisen bis 2027 buchbar
15:07
Aegean bietet bis zu 50% Rabatt auf internationale Flüge
13:41
Verkaufswettbewerb: AIDA startet Superseptember
12:10
TUI Blue Montafon: Neues PEP-Angebot bis Frühjahr 2026
11:32
DZT Incoming and Brand Summit - Zwischen Kultur und Innovation
11:03
Studiosus: Neuer kultimer mit über 40 Silvesterreisen
10:49
SunExpress bietet neue Menüvielfalt

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.