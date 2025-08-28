Studiosus: Neuer kultimer mit über 40 Silvesterreisen

Im frisch erschienene kultimer von Studiosus stehen insgesamt mehr als 40 Programme zur Auswahl - klassische Städtereisen in Deutschland und Europa ebenso wie exklusive Fernziele. Die Angebote richten sich an kulturinteressierte Gäste, die Silvester in besonderem Rahmen erleben möchten – inklusive sorgfältig geplanten Programmen, qualifizierter Reiseleitung und umfassendem Leistungspaket.

Besonderes Augenmerk liegt wie immer bei allen Reisen des Veranstalters auf authentischen Erlebnissen: So begrüßen Studiosus-Gäste in Japan das neue Jahr an einem Shinto-Schrein – ganz wie die Einheimischen. In Paris wird am Silvesterabend ein mehrgängiges Dinner serviert, bevor der Neujahrstag mit einer Bootsfahrt auf der Seine ausklingt. Und auf Madeira genießen Gäste das bekannte Feuerwerk von einem Aussichtspunkt hoch über Funchal. Alle neuen kultimer-Reisen für Silvester sind ab sofort buchbar.

Kulturreisen mit Sorglos-Paket

Die kultimer-Silvesterreisen zeichnen sich durch eine ausgewogene Kombination aus Kulturprogramm, Events und Komfort aus. Alle Reisen beinhalten das bewährte Studiosus-Leistungspaket mit qualifizierter Reiseleitung, Eintritten, Transfers und Unterkünften – viele davon im 4-Sterne-Segment. Auch Bahnanreisen in der 1. Klasse zum Abflugort sind bei Fernreisen inkludiert.

Beispielsweise führt eine Reise nach Venedig zu Höhepunkten wie der Rialtobrücke, San Giorgio Maggiore und einem Konzert mit Vivaldis „Vier Jahreszeiten“. Den Jahreswechsel verbringen Gäste bei einem Silvester-Dinner mit regionalen Spezialitäten. Diese Reise ist bei Bahnanreise ab 1.745 EUR p.P. im DZ buchbar.

Noch weiter führt die Reise nach Japan: Von München geht es im Linienflug nach Tokio, wo Studiosus-Gäste den Jahreswechsel mit einem traditionellen Besuch im Meiji-Schrein begehen. Die Reise führt weiter nach Kyoto – inklusive Fahrt im Shinkansen, Besichtigung des Skywalks und Einführung in die Teezeremonie. Diese Reise ist ab 4.695 EUR p.P. inklusive Flug, Transfers, acht Übernachtungen und drei Abendessen buchbar.

Weitere Informationen unter: www.kultimer.com (red)