Griechenland: Fluglotsen-Streik abgesagt
Der für morgen, Donnerstag, den 28. August 2025, angekündigte Fluglotsen-Streik wurde abgesagt. Aegean Airlines und Olympic Air bestätigen den regulären Flugbetrieb.
Die ursprünglich angekündigte Arbeitsniederlegung des griechischen Fluglotsenpersonals am 28. August 2025 wurde kurzfristig aufgehoben. Wie auch Aegean Airlines und Olympic Air mitteilen, finden demnach alle geplanten Flüge des nationalen und internationalen Streckennetzes an diesem Tag regulär statt. PassagierInnen können ihre Reisen somit wie gebucht antreten.
Rechte für PassagierInnen bei Streikfällen
In den vergangenen Wochen kam es in mehreren EU-Staaten, darunter Spanien, Italien und Portugal, zu Arbeitsniederlegungen im Luftverkehr. Auch in Griechenland war für Donnerstag ein vierstündiger Streik des Flugverkehrskontrollpersonals angekündigt worden. Wäre dieser wie geplant durchgeführt worden, hätten PassagierInnen mit Verspätungen und Ausfällen rechnen müssen.
Fluggastrechte-Experte Julian Navas (AirHelp) erklärt im Zuge dessen die Rechte für PassagierInnen: So besteht bei streikbedingten Flugausfällen durch Flughafenpersonal in der Regel kein Anspruch auf Entschädigung nach EU-Verordnung, da der Vorfall außerhalb der Kontrolle der Airline liegt.
Bei großen Verspätungen (ab fünf Stunden) haben Reisende jedoch Anspruch auf Erstattung des Ticketpreises oder Ersatzbeförderung. Zusätzlich haben PassagierInnen bei Verzögerungen von über zwei Stunden Anspruch auf Betreuung am Flughafen, etwa durch Mahlzeiten, Getränke oder nötige Hotelunterkünfte. Wichtig ist, alle Belege aufzubewahren und Umbuchungen vorab mit der Airline abzustimmen. (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
28 August 2025
