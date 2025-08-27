tip

Salzburg Airport: Marrakesch neu im Winterflugplan von Eurowings


Eurowings hebt ab Salzburg ab
Ab November fliegt Eurowings zweimal pro Woche nonstop von Salzburg nach Marrakesch und erweitert damit ihr Winterangebot um eine orientalische Trenddestination.

Mit Marrakesch nimmt Eurowings ab Anfang November eine neue Verbindung ab Salzburg in den Winterflugplan auf. Die marokkanische Königsstadt wird zweimal wöchentlich nonstop angeflogen – jeweils dienstags sowie abwechselnd freitags oder samstags. Die Flugzeit beträgt rund vier Stunden. Der Flughafen Marrakesch-Menara liegt nur etwa 5km vom historischen Stadtzentrum entfernt.

Neben Marrakesch sind im Winterflugplan ab Salzburg auch weitere Ziele wie Hurghada, Marsa Alam, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Palma de Mallorca, Gran Canaria und Teneriffa vertreten. Ergänzt wird das Programm unter anderem um Beirut, Barcelona sowie Pristina zu den Weihnachtsfeiertagen.

Vielfalt am Tor zum Orient

Marrakesch liegt am Fuße des Atlasgebirges und gilt als eines der kulturellen Zentren Marokkos. Enge Gassen, traditionelle Riads, lebendige Märkte und die berühmte Altstadt rund um den Platz „Djemaa el Fna“ prägen das Stadtbild. Hier treffen BesucherInnen auf Gaukler, Musiker, Garküchen und orientalische Düfte – ein authentisches Erlebnis für alle Sinne.

Dank gut ausgebauter Bahn- und Busverbindungen eignet sich Marrakesch auch ideal als Ausgangspunkt für individuelle Rundreisen durch Marokko. Ob Ausflüge ins Atlasgebirge oder mehrtägige Wüstentouren in die Sahara – die Region bietet ein breites Spektrum zwischen Natur, Kultur und Abenteuer. Mit angenehmen Temperaturen um die 20 °C am Tag und kühleren Nächten ist Marrakesch auch im Winter ein attraktives Reiseziel. (red) 


