tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content
| news | destination

Tourism Authority of Thailand: Neuer Direktor für den DACH-Raum


Surat Thani-Ko Phangan-Salad Beach
Mr. Chanyuth Sawetsuwan leitet seit August das TAT-Büro in Frankfurt und verantwortet damit ab sofort sämtliche Marketing-, Vertriebs- und PR-Aktivitäten im DACH-Markt.

Mr. Sawetsuwan folgt auf Mr. Watcharayu Kuawong, der das Frankfurter Büro in den vergangenen drei Jahren leitete. „Das Reiseland Thailand in einer so wichtigen Region wie dem deutschsprachigen Markt zu vertreten, ist eine großartige Aufgabe“, so Sawetsuwan. „Ich freue mich darauf, die Vielfalt und Gastfreundschaft Thailands weiterhin sichtbar zu machen.“

Der gebürtige Thailänder bringt langjährige internationale Erfahrung mit: Zu seinen bisherigen Stationen zählen unter anderem die Leitung der TAT-Büros in Osaka, Indien und zuletzt Bangkok. In Indien wurde seine Arbeit unter anderem mit der Auszeichnung „Best Overseas Tourism Office“ gewürdigt. Ein besonderer Fokus lag dabei auf nachhaltigem und gemeinschaftsbasiertem Tourismus.

AnsprechpartnerInnen für Österreich 

Die Leitung des Frankfurter Büros umfasst die Gesamtkoordination der TAT-Aktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In Österreich bleiben aber auch weiterhin Constanze Anton-Grabner und Simon Bopp die direkten AnsprechpartnerInnen für Reiseveranstalter, Reisebüros, Medien und EndkundInnen. (red) 


  thailand, direktor, tourism authority of thailand, dach, dach-markt, tat, chanyuth sawetsuwan

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
28 August 2025

16:45
WESTbahn startet Ticketverkauf für den Fahrplan 2026
15:34
Regent Seven Seas: Festtagsreisen bis 2027 buchbar
15:07
Aegean bietet bis zu 50% Rabatt auf internationale Flüge
13:41
Verkaufswettbewerb: AIDA startet Superseptember
12:10
TUI Blue Montafon: Neues PEP-Angebot bis Frühjahr 2026
11:32
DZT Incoming and Brand Summit - Zwischen Kultur und Innovation
11:03
Studiosus: Neuer kultimer mit über 40 Silvesterreisen
10:49
SunExpress bietet neue Menüvielfalt

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.