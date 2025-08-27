Tourism Authority of Thailand: Neuer Direktor für den DACH-Raum

Mr. Sawetsuwan folgt auf Mr. Watcharayu Kuawong, der das Frankfurter Büro in den vergangenen drei Jahren leitete. „Das Reiseland Thailand in einer so wichtigen Region wie dem deutschsprachigen Markt zu vertreten, ist eine großartige Aufgabe“, so Sawetsuwan. „Ich freue mich darauf, die Vielfalt und Gastfreundschaft Thailands weiterhin sichtbar zu machen.“

Der gebürtige Thailänder bringt langjährige internationale Erfahrung mit: Zu seinen bisherigen Stationen zählen unter anderem die Leitung der TAT-Büros in Osaka, Indien und zuletzt Bangkok. In Indien wurde seine Arbeit unter anderem mit der Auszeichnung „Best Overseas Tourism Office“ gewürdigt. Ein besonderer Fokus lag dabei auf nachhaltigem und gemeinschaftsbasiertem Tourismus.

AnsprechpartnerInnen für Österreich

Die Leitung des Frankfurter Büros umfasst die Gesamtkoordination der TAT-Aktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In Österreich bleiben aber auch weiterhin Constanze Anton-Grabner und Simon Bopp die direkten AnsprechpartnerInnen für Reiseveranstalter, Reisebüros, Medien und EndkundInnen. (red)