TUI Hautnah Event im Südburgenland

Am 21. August lud TUI Österreich gemeinsam mit airtours zu einem regionalen Infoabend ins Gasthaus Csencsits in Harmisch, Südburgenland. Bei der exklusiven TUI Hautnah Veranstaltung informierten sich 20 ReisebüromitarbeiterInnen über aktuelle Highlights und Neuerungen für die kommende Saison.

Information und Genuss

Thomas Müller, Verkaufsleiter Süd bei TUI Österreich, und Claudia Janner-Moser, Sales & Marketing Manager bei airtours Österreich, führten durch den Abend und präsentierten aktuelle Produktentwicklungen sowie Vertriebsinformationen beider Marken. Währendessen wurden die TeilnehmerInnen mit regionalen Spezialitäten aus dem Holzofen des vielfach ausgezeichneten, familiär geführten Gasthauses verwöhnt. Der fachliche Austausch und die regionale Kulinarik machten die Veranstaltung so zu einem rundum gelungenen Infoabend. (red)