| news | adabei» reisebüro
TUI Hautnah Event im Südburgenland
Insgesamt 20 Agents informierten sich bei der regionalen Abendveranstaltung über Neuheiten aus der Welt von TUI und airtours.
Am 21. August lud TUI Österreich gemeinsam mit airtours zu einem regionalen Infoabend ins Gasthaus Csencsits in Harmisch, Südburgenland. Bei der exklusiven TUI Hautnah Veranstaltung informierten sich 20 ReisebüromitarbeiterInnen über aktuelle Highlights und Neuerungen für die kommende Saison.
Information und Genuss
Thomas Müller, Verkaufsleiter Süd bei TUI Österreich, und Claudia Janner-Moser, Sales & Marketing Manager bei airtours Österreich, führten durch den Abend und präsentierten aktuelle Produktentwicklungen sowie Vertriebsinformationen beider Marken. Währendessen wurden die TeilnehmerInnen mit regionalen Spezialitäten aus dem Holzofen des vielfach ausgezeichneten, familiär geführten Gasthauses verwöhnt. Der fachliche Austausch und die regionale Kulinarik machten die Veranstaltung so zu einem rundum gelungenen Infoabend. (red)
adabei, tui, airtours, infoabend, agents, burgenland, regional, südburgenland
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
28 August 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
Verkaufswettbewerb: AIDA startet Superseptember
Vom 28. August bis 30....
TUI Blue Montafon: Neues PEP-Angebot bis Frühjahr 2026
Das TUI Blue Montafon in...
Los Cabos: Einladung zur Roadshow in Wien
Anlässlich der Wiederaufnahme des Condor-Flugs...
Miller: Einladung zum Chile-Webinar
Im Rahmen des „Miller Mittwochs“...
Anex-Marken: Sommer 2026 ab sofort buchbar
Die Marken der Anex Gruppe...