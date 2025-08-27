tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content
| news | adabei» reisebüro

TUI Hautnah Event im Südburgenland


TUI Hautnah Veranstaltung im Südburgenland
Insgesamt 20 Agents informierten sich bei der regionalen Abendveranstaltung über Neuheiten aus der Welt von TUI und airtours.

Am 21. August lud TUI Österreich gemeinsam mit airtours zu einem regionalen Infoabend ins Gasthaus Csencsits in Harmisch, Südburgenland. Bei der exklusiven TUI Hautnah Veranstaltung informierten sich 20 ReisebüromitarbeiterInnen über aktuelle Highlights und Neuerungen für die kommende Saison.

Information und Genuss

Thomas Müller, Verkaufsleiter Süd bei TUI Österreich, und Claudia Janner-Moser, Sales & Marketing Manager bei airtours Österreich, führten durch den Abend und präsentierten aktuelle Produktentwicklungen sowie Vertriebsinformationen beider Marken. Währendessen wurden die TeilnehmerInnen mit regionalen Spezialitäten aus dem Holzofen des vielfach ausgezeichneten, familiär geführten Gasthauses verwöhnt. Der fachliche Austausch und die regionale Kulinarik machten die Veranstaltung so zu einem rundum gelungenen Infoabend. (red) 


  adabei, tui, airtours, infoabend, agents, burgenland, regional, südburgenland

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
28 August 2025

16:45
WESTbahn startet Ticketverkauf für den Fahrplan 2026
15:34
Regent Seven Seas: Festtagsreisen bis 2027 buchbar
15:07
Aegean bietet bis zu 50% Rabatt auf internationale Flüge
13:41
Verkaufswettbewerb: AIDA startet Superseptember
12:10
TUI Blue Montafon: Neues PEP-Angebot bis Frühjahr 2026
11:32
DZT Incoming and Brand Summit - Zwischen Kultur und Innovation
11:03
Studiosus: Neuer kultimer mit über 40 Silvesterreisen
10:49
SunExpress bietet neue Menüvielfalt

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.