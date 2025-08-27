HX führt internationale Themenmenüs ein

HX Hurtigruten Expeditions (HX) hat ein neues Dining-Konzept vorgestellt: Auf der MS Roald Amundsen und der MS Fridtjof Nansen werden im Restaurant Fredheim künftig wechselnde Themenmenüs serviert. Nach erfolgreicher Testphase im Juni sind diese Menüs nun ein fester Bestandteil des Gastronomieangebots.

Mit dem neuen Konzept verbindet HX kulinarische Authentizität mit dem Anspruch, Gästen nicht nur neue Regionen, sondern auch kulturelle Hintergründe auf genussvolle Weise näherzubringen.

Crew-Herkunft im kulinarischen Fokus

Ein besonderes Highlight ist das philippinische Menü „Whispers of the Palayok“, das direkt auf den familiären Rezepten der philippinischen Crew basiert. Rund 70% der Besatzung bei HX stammt von den Philippinen – ihr kulinarisches Erbe spiegelt sich nun auf den Tellern wider. Entwickelt wurde das Menü von HX-eigenen ChefköchInnen, darunter Klassiker wie Kinilaw na Isda (Thunfisch-Ceviche), Lechon Kawali mit Adobo-Sauce oder ein vegetarisches Kare-Kare Risotto.

„Dieses Menü ist für uns etwas ganz Besonderes, weil es das Herz unserer Crew widerspiegelt“, erklärt Stefan Engl, VP Hotel Operations bei HX Hurtigruten Expeditions. „Gemeinsam mit unserem neuen kulinarischen Programm in Grönland, bei dem wir mit einheimischen Köchen zusammenarbeiten, zeigen wir damit, wie wir Geschichten authentisch über Kulinarik erlebbar machen.“

Weitere Länderküchen an Bord

Neben dem philippinischen Menü bringt HX drei weitere Länderküchen an Bord: Südamerika, Italien und Indien. Die Menüs wechseln mehrmals pro Reise und spiegeln jeweils die Esskulturen der Zielgebiete wider:

Südamerika: Mit Empanadas, Locro Argentino und einer Asado-Platte ist das Menü eng mit den Stationierungsorten der HX-Schiffe während der Antarktis-Saison in Argentinien verbunden.

Italien: Die toskanisch geprägte Küche reicht von Bruschetta über Gnocchi mit Kürbis bis zum klassischen Zabaglione – inspiriert von der Philosophie der cucina povera.

Indien: Mit einer Auswahl an Samosas, Thali-Platten, Chicken Tikka Masala und süßen Gulab Jamun wird die Vielfalt der indischen Küche präsentiert. Alle Menüs werden drei- bis viermal pro Reise angeboten. Es stehen auch vegetarische, vegane und diätfreundliche Varianten zur Verfügung. Aufgrund hoher Nachfrage empfiehlt HX eine frühzeitige Reservierung.

(red)