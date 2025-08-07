Florida Keys: September voller Event-Highlights

Der September ist in den Florida Keys die perfekte Zeit für alle, die milde Temperaturen und vielseitige Freizeitangebote schätzen. Statt herbstlicher Kürbis-Drinks gibt es hier Insel-Flair, salzige Meeresluft und zahlreiche Events, die von sportlichen Herausforderungen bis hin zu kulturellen Festen reichen. Von Key Largo bis Key West können BesucherInnen eine lebendige Mischung aus Naturerlebnissen und buntem Programm genießen.

Veranstaltungs-Highlights im Überblick

Swim For Alligator Lighthouse – 13. September, Islamorada:

Ein außergewöhnlicher Schwimmwettbewerb über acht Meilen führt die TeilnehmerInnen zum historischen Alligator Reef Lighthouse und zurück. Die Einnahmen unterstützen die Restaurierung des 152 Jahre alten Leuchtturms und ziehen SchwimmerInnen aus aller Welt an.

Womenfest Key West – 3. bis 7. September, Key West

Das Festival für LGBTQ+-Frauen feiert unter dem Motto „Decades of Divas“ fünf Tage lang Vielfalt und Gemeinschaft. Strandpartys, Schnorchelausflüge, Live-Musik und viele weitere Events laden zum Mitfeiern ein. Partnerhotels wie das Silver Palms Inn und das Lighthouse Hotel heißen alle Gäste willkommen.

20 Jahre History of Diving Museum – 17. & 20. September, Islamorada

Das Museum feiert zwei Jahrzehnte Unterwassererkundung mit Vorträgen und Führungen. Am 17. September berichtet Mitbegründerin Dr. Sally Bauer über die Entstehung des Museums. Am 20. September steht eine Spezialführung über den gepanzerten Tauchanzug HAGENUK auf dem Programm. Der Eintritt ist im Museumseintritt enthalten.

Weitere Informationen unter: www.fla-keys.de (red)