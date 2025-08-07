| news | destination
Florida Keys: September voller Event-Highlights
Im September bieten die Florida Keys abwechslungsreiche Veranstaltungen, die Abenteuer, Kultur und Gemeinschaft vereinen.
Der September ist in den Florida Keys die perfekte Zeit für alle, die milde Temperaturen und vielseitige Freizeitangebote schätzen. Statt herbstlicher Kürbis-Drinks gibt es hier Insel-Flair, salzige Meeresluft und zahlreiche Events, die von sportlichen Herausforderungen bis hin zu kulturellen Festen reichen. Von Key Largo bis Key West können BesucherInnen eine lebendige Mischung aus Naturerlebnissen und buntem Programm genießen.
Veranstaltungs-Highlights im Überblick
Swim For Alligator Lighthouse – 13. September, Islamorada:
Ein außergewöhnlicher Schwimmwettbewerb über acht Meilen führt die TeilnehmerInnen zum historischen Alligator Reef Lighthouse und zurück. Die Einnahmen unterstützen die Restaurierung des 152 Jahre alten Leuchtturms und ziehen SchwimmerInnen aus aller Welt an.
Womenfest Key West – 3. bis 7. September, Key West
Das Festival für LGBTQ+-Frauen feiert unter dem Motto „Decades of Divas“ fünf Tage lang Vielfalt und Gemeinschaft. Strandpartys, Schnorchelausflüge, Live-Musik und viele weitere Events laden zum Mitfeiern ein. Partnerhotels wie das Silver Palms Inn und das Lighthouse Hotel heißen alle Gäste willkommen.
20 Jahre History of Diving Museum – 17. & 20. September, Islamorada
Das Museum feiert zwei Jahrzehnte Unterwassererkundung mit Vorträgen und Führungen. Am 17. September berichtet Mitbegründerin Dr. Sally Bauer über die Entstehung des Museums. Am 20. September steht eine Spezialführung über den gepanzerten Tauchanzug HAGENUK auf dem Programm. Der Eintritt ist im Museumseintritt enthalten.
Weitere Informationen unter: www.fla-keys.de (red)
florida, florida keys, florida keys & key west, usa, amerika, veranstaltungen, events
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
7 August 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
Aviareps Austria verstärkt Aviation-Team
Mit Krisztian Szabo als neuem...
Ponant begleitet historische Rückkehr zum Nordpol
40 Jahre nach einer kaum...
Rhätische Bahn: Nostalgische Dampffahrten im Herbst
Im Herbst 2025 lädt die...
Ras Al Khaimah meldet Besucherrekord im ersten Halbjahr
Mit 654.000 Ankünften und zweistelligem...
Italien führt neue Vorschriften und Verbote ein
Wer sich diesen Sommer in...