Ponant begleitet historische Rückkehr zum Nordpol

Die französische Reederei Ponant hat eine besondere Nordpolreise realisiert, die an eine historische Expedition von 1985 erinnert. Damals reisten Sir Edmund Hillary und Neil Armstrong gemeinsam mit einer kleinen Gruppe von Abenteurern erstmals zum geografischen Nordpol.

Exakt vier Jahrzehnte später begleiten deren Nachfahren – darunter Peter Hillary und Mark Armstrong – eine neue Expedition an denselben Ort. Die Reise ist Teil einer 15-tägigen Kreuzfahrt ab Spitzbergen, die am 22. Juli 2025 begann. Am 27. Juli erreichte die Le Commandant Charcot den nördlichsten Punkt der Erde bei 90° Nord.

Wissenschaft und Erinnerung vereint

Die Reise wird auch wissenschaftlich begleitet: An Bord erfassen Expertenteams Daten zu Meereisdicke, Nanoplastik und Salzgehalt – wichtige Informationen für die Klimaforschung. Gleichzeitig würdigt die Expedition den Entdeckergeist zweier Ikonen des 20. Jahrhunderts.

Neuer Dokumentarfilm „North Pole ’85“

Darüber hinaus bildet die Rückkehr zum Nordpol auch die Grundlage für den Dokumentarfilm North Pole ’85, der historisches Material mit aktuellen Aufnahmen kombiniert. Der Film entsteht unter der Regie des isländischen Duos Orly Orlyson und Rafnar Orri.

Über die Le Commandant Charcot:

Die Le Commandant Charcot ist derzeit das einzige Passagierschiff mit Polarklasse 2, das regelmäßig den 90. Breitengrad erreicht. Seit 2022 führt Ponant jährlich vier bis fünf Expeditionen zum Nordpol durch – mit Fokus auf Komfort, Forschung und Umweltschutz. (red)