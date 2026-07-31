UNESCO zeichnet historische Theater Italiens aus

Wie die UNESCO in ihrer Begründung erläutert, repräsentieren die Theater den sogenannten „Condominio“-Typ. Architektonisch stehen sie für den Klassizismus mit Einflüssen des Spätbarock. Zu den charakteristischen Elementen zählen übereinander angeordnete Logen, sorgfältig gestaltete Zuschauerräume mit optimierter Akustik und Sicht auf die Bühne, Parkett, Foyers, sogenannte Ridotti sowie historische Bühnenmaschinerie.

Gesellschaftliche Bedeutung

Der Begriff „Condominio“ beschreibt dabei nicht nur eine architektonische Besonderheit. Dahinter steht ein Modell gemeinschaftlichen Eigentums und öffentlich-privater Finanzierung, bei dem Gemeinden und private Bürger gemeinsam den Bau von Theatern in kleinen und mittelgroßen Städten ermöglichten. Nach Einschätzung der UNESCO trug dieses System zur Entstehung eines weitverzweigten kulturellen Netzwerks bei. Die Theater schufen neue gesellschaftliche Repräsentationsräume für das aufstrebende Bürgertum und erweiterten den Zugang zu den darstellenden Künsten.

Die Fondazione Marche Cultura, die das Projekt „Condominio Theatres“ betreut, hebt darüber hinaus die Rolle der Häuser als Treffpunkte der lokalen Gemeinschaft hervor. Die historischen Theater seien bis heute Orte kultureller Begegnung und könnten zugleich Impulse für die kulturelle und touristische Entwicklung ihrer Regionen geben.

Die Lage der Theater mitten in den historischen Ortszentren verstärkte ihre gesellschaftliche Bedeutung. Hier fanden nicht nur Aufführungen statt, sondern auch öffentliche Veranstaltungen. Nach Darstellung der UNESCO wurden die Theater damit zu wichtigen Orten des gesellschaftlichen Austauschs und trugen zur Herausbildung einer öffentlichen Meinung bei.

Die zehn UNESCO-Theater

Jahreszahl: Eröffnung beziehungsweise Fertigstellung des heute bestehenden Theaterbaus