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UNESCO zeichnet historische Theater Italiens aus
Zehn historische Theater in Mittelitalien gehören seit 2026 zum UNESCO-Welterbe. Die serielle Welterbestätte umfasst Häuser in den Regionen Emilia-Romagna, Marken und Umbrien, die zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert entstanden.
Wie die UNESCO in ihrer Begründung erläutert, repräsentieren die Theater den sogenannten „Condominio“-Typ. Architektonisch stehen sie für den Klassizismus mit Einflüssen des Spätbarock. Zu den charakteristischen Elementen zählen übereinander angeordnete Logen, sorgfältig gestaltete Zuschauerräume mit optimierter Akustik und Sicht auf die Bühne, Parkett, Foyers, sogenannte Ridotti sowie historische Bühnenmaschinerie.
Gesellschaftliche Bedeutung
Der Begriff „Condominio“ beschreibt dabei nicht nur eine architektonische Besonderheit. Dahinter steht ein Modell gemeinschaftlichen Eigentums und öffentlich-privater Finanzierung, bei dem Gemeinden und private Bürger gemeinsam den Bau von Theatern in kleinen und mittelgroßen Städten ermöglichten. Nach Einschätzung der UNESCO trug dieses System zur Entstehung eines weitverzweigten kulturellen Netzwerks bei. Die Theater schufen neue gesellschaftliche Repräsentationsräume für das aufstrebende Bürgertum und erweiterten den Zugang zu den darstellenden Künsten.
Die Fondazione Marche Cultura, die das Projekt „Condominio Theatres“ betreut, hebt darüber hinaus die Rolle der Häuser als Treffpunkte der lokalen Gemeinschaft hervor. Die historischen Theater seien bis heute Orte kultureller Begegnung und könnten zugleich Impulse für die kulturelle und touristische Entwicklung ihrer Regionen geben.
Die Lage der Theater mitten in den historischen Ortszentren verstärkte ihre gesellschaftliche Bedeutung. Hier fanden nicht nur Aufführungen statt, sondern auch öffentliche Veranstaltungen. Nach Darstellung der UNESCO wurden die Theater damit zu wichtigen Orten des gesellschaftlichen Austauschs und trugen zur Herausbildung einer öffentlichen Meinung bei.
Die zehn UNESCO-Theater
Jahreszahl: Eröffnung beziehungsweise Fertigstellung des heute bestehenden Theaterbaus
- Teatro Angelo Mariani – Sant'Agata Feltria – Emilia-Romagna (1753)
- Teatro Gentile da Fabriano – Fabriano – Marken (1884)
- Teatro Giovanni Battista Pergolesi – Jesi – Marken (1798)
- Teatro Ventidio Basso – Ascoli Piceno – Marken (1846)
- Teatro Serpente Aureo – Offida – Marken (1820)
- Teatro dell’Aquila – Fermo – Marken (1790)
- Teatro Lauro Rossi – Macerata – Marken (1774)
- Teatro Feronia – San Severino Marche – Marken (1828)
- Teatro Bramante – Urbania – Marken (1864)
- Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti – Spoleto – Umbrien (1864)
italien, unesco, welterbe, theater, mittelitalien, aufnahme, auszeichnung, marken, umbrien, emilia-romagna
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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