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Carnival lädt zum Webinar


Foto: Oleg Golovnev / shutterstock.com
Carnival Cruise Line bittet Reisebüromitarbeitende am 26. August zum Webinar.

Themen sind neben dem umfangreichen Routenangebot der Reederei und ihrer derzeit 29 Schiffe auch News zur neuen Privatdestination Celebration Key. Des Weiteren geht es in der Online-Schulung um den aktuell auf der italienischen Fincantieri-Werft entstehenden Mega-Neubau der amerikanischen Kreuzfahrtmarke. Die Carnival Destiny eröffnet nicht nur eine neue Schiffsklasse (Ace Class), sie wird auch das mit Abstand größte Schiff der Flotte werden. Die Indienststellung erfolgt im Sommer 2029.

Veranstaltungsinfos

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



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