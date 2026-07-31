Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 31/32

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Streik am Flughafen Palma:

Reisende auf Mallorca oder auf dem Weg dorthin sollten weiterhin beachten, dass weitere Streiks der Bodenabfertigungsmitarbeiter von Swissport für den morgigen Samstag sowie für Dienstag und Samstag, den 08. August, geplant sind. Verspätungen und Flugausfälle sind zu erwarten.

Bahnstreik in der Normandie:

Ein Bahnstreik des Personals in der Normandie wird den Zugverkehr von heute bis Sonntag beeinträchtigen. Der Streik wird zu erheblichen Ausfällen auf Regionalstrecken und Verbindungen zwischen Paris und Caen, Rouen, Le Havre, Cherbourg und Deauville führen. Die SNCF warnt davor, dass die meisten Züge ausgebucht sind, und rät den Fahrgästen, ihre Reise nach Möglichkeit zu verschieben.

CSD in Hamburg:

Am morgigen Samstag sowie am Sonntag findet in Hamburg der Christopher Street Day statt, zu dem rund 250.000 Menschen erwartet werden. Nach dem tödlichen Anschlag auf den Berliner CSD am vergangenen Samstagabend will die Hamburger Polizei mit zusätzlichen Einsatzkräften, verstärktem Streckenschutz und technischen Sperren gegen mögliche Fahrzeugangriffe präsent sein. Konkrete Gefährdungshinweise für den Hamburger CSD liegen bislang nicht vor, die Behörden gehen jedoch weiterhin von einer abstrakt hohen Gefährdungslage aus. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich. Reisende sollten Demonstrationen grundsätzlich meiden und Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Grachtenparade in Amsterdam:

IDie Pride-Parade auf den Amsterdamer Grachten findet am morgigen Samstag unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen in der Stadt Amsterdam in der Provinz Nordholland statt, nachdem es beim Berliner Christopher Street Day (CSD) zu einem tödlichen Angriff gekommen war. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich. Reisende sollten Demonstrationen grundsätzlich meiden und Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Bahnstreik in England:

Im August kommt es an mehreren Tagen bei East Midlands Railway zu Streiks: Am morgigen Samstag sowie am 02., 07., 08., 09., 14., 15., und 16. August verkehren die Intercity-Verbindungen zwischen London St Pancras, Nottingham und Sheffield sowie die Züge nach Corby nur stark eingeschränkt zwischen 7 und 19 Uhr. Ersatzbusse sind nicht vorgesehen, während die Regionalverbindungen planmäßig fahren sollen. Auch zwischen den Streiktagen sind weitere Einschränkungen und kurzfristige Ausfälle möglich.

Studentenproteste in Indien:

Studierende, die sich bei der Jharkhand Public Service Commission (JPSC) bewerben, sowie Kandidaten des „Justice Forum“ der Jharkhand Staff Selection Commission wollen ihre Proteste in Ranchi, Jharkhand, wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten bei den Einstellungsprüfungen. Sie planen ab Sonntag einen unbefristeten Hungerstreik und für Donnerstag einen Marsch zur Legislativversammlung von Jharkhand, sollten ihre Forderungen nicht erfüllt werden. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und mit Operationen von Sicherheitskräften zu rechnen. Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten sind möglich.

Möglicher Airline-Streik in Kanada:

Am gestrigen Donnerstag hat die Canadian Union of Public Employees, welche als Gewerkschaft die Flugbegleiter bei WestJet vertritt, eine 72-Stunden-Vorabankündigung erlassen. Sollten sich Gewerkschaft und Airline nicht einigen, wird am Sonntag gestreikt.

Streik am Flughafen Barcelona:

Die Gewerkschaft CGT hat Mitarbeiter des Bodenabfertigungspersonals von Groundforce am Flughafen Barcelona-El Prat (BCN) dazu aufgerufen ab Dienstag in einen unbefristeten Streik zu treten. Die konkreten Auswirkungen der Ankündigung sind bisher nicht absehbar. Es ist mit größeren Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Verspätungen und Flugausfälle sind zu erwarten. Reisende sollten Verspätungen in ihrer Reiseplanung berücksichtigen und sich vor Antritt ihrer Reise bei ihrer Fluglinie oder ihrem Reiseveranstalter nach den aktuellen Fluginformationen erkundigen.