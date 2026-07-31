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Rückgang bei Fluggästen hält an


Foto: EvgenySHCH / shutterstock.com
Weltweit ist das Fluggastaufkommen im Juni den dritten Monat in Folge gesunken. Die durch den Konflikt im Iran bedingten Turbulenzen und die hohen Ölpreise habe die Nachfrage weiterhin belastet, so die International Air Transport Association (IATA).

Ausgedrückt in Passagierkilometern ging der Flugverkehr im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,7% zurück. Im Mai hatte das Minus bereits 2,2 und im April 3,4% betragen. Zum Jahresbeginn, bevor Israel und die USA den Iran angriffen, war es für die Airlines allerdings noch sehr gut gelaufen. Über das gesamte erste Halbjahr gesehen blieb es daher noch bei einem leichten Anstieg um 0,6% gegenüber dem Vorjahr.

Sommermonate entscheiden über Gesamtbilanz

Die Monate Juli und August, in denen traditionell die höchste Auslastung herrscht, dürften entscheidend sein. Laut IATA sieht es derzeit so aus, als ob die Hochsaison bislang gut verlaufe. Sie geht demnach weiterhin davon aus, dass in diesem Jahr die Schwelle von 5 Mrd. Fluggästen weltweit erreicht wird. Die 4-Milliarden-Marke war erst 2023 geknackt worden. (APA/red)

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Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



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