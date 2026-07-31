Die 101 besten Hotels: Wolfgang Greiner ist neuer CEO

Mit Wolfgang Greiner gewinne die ISLE AG eine international erfahrene Führungspersönlichkeit mit jahrzehntelanger Expertise in der Spitzenhotellerie. Während seiner Laufbahn habe der 58-Jährige leitende Funktionen in Deutschland, Österreich, den USA und auf den Bermudas bekleidet, wie ISLSE AG in einer Pressemitteilung informiert.

Direktor im Schloss Fuschl

Vor seinem Wechsel zur ISLE AG war Wolfgang Greiner Senior Vice President bei den Althoff Hotels. Zuvor zeichnete er als COO der MHP Hotel AG verantwortlich. „Zu den weiteren Stationen seiner Karriere zählen das Mandarin Oriental in München, das er viele Jahre als General Manager leitete, sowie das Schloss Fuschl, dessen Entwicklung er als Hoteldirektor über mehr als ein Jahrzehnt maßgeblich prägte. Mit seiner Erfahrung aus Häusern und internationalen Märkten – darunter Hamburg, München, Salzburg, New York, Miami und die Bermudas – bringt Wolfgang Greiner internationale Managementkompetenz und ein weitreichendes Netzwerk in die ISLE AG ein“, heißt es weiter.

Höhere Sichtbarkeit und besser vernetzt

Die ISLE AG habe sich in den vergangenen Jahren als führende Plattform in der deutschsprachigen Hospitality-Branche etabliert. Mit ihren Marken biete sie Gästen eine verlässliche Orientierung und unterstütze Hotels dabei, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen, neue Gäste zu gewinnen und den Anteil direkter Buchungen zu steigern. Gleichzeitig vernetze die ISLE AG mit ihren Marken Hoteliers mit ausgewählten Partnern und Sponsoren und fördere so den Austausch, Kooperationen und nachhaltige Wertschöpfung.

Mathis Boldt, CEO der GIATA-Gruppe und Eigentümer der ISLE AG, freut sich über die Neubesetzung: „Mit Wolfgang Greiner übernimmt ab dem 1. Oktober 2026 eine Persönlichkeit die Führung der ISLE AG, die internationale Erfahrung, operative Exzellenz und tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Spitzenhotellerie vereint. Er kennt die Perspektive der Partner, der Hoteliers, der Eigentümer und der Gäste. Genau diese Verbindung macht ihn zur idealen Besetzung, um die ISLE AG in die nächste Entwicklungsphase zu führen.“

Wolfgang Greiner freue sich sehr darauf, die Zukunft der Marken „Die 101 besten Hotels“ und „Fine Hotels ntv“ gemeinsam mit dem bestehenden Team zu gestalten. „Mein besonderer Dank gilt dem Gründer Carsten K. Rath. Sein Vertrauen bedeutet mir viel – wir stehen seit vielen Jahren in engem persönlichem und beruflichem Austausch. Ich werde alles daransetzen, den erfolgreichen Weg der beiden Marken fortzusetzen und gemeinsam mit dem Team zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.“

„Die 101 besten Hotels“ kommen nach Kitzbühel

Mit der Berufung von Wolfgang Greiner unterstreiche die ISLE AG ihren Anspruch, die Position als führende Plattform für Service Excellence in der Hospitality-Welt weiter auszubauen, den unternehmerischen Erfolg ihrer 101-Hotels und -Partner zu fördern und das Gütesiegel „Fine Hotels ntv“ nachhaltig weiterzuentwickeln, schreibt ISLE AG weiter.

Im Herbst 2026 zeichnen „Die 101 Besten Hotels“ erstmals die besten Hotels Österreichs und Südtirols aus. Als Gastgeber fungieren das Kitzhof Mountain Design Resort sowie die Harisch Hotels. Zur exklusiven „101 Soirée“ im Oktober in Kitzbühel werden führende Hoteliers, Investoren sowie Vertreter aus Tourismus, Wirtschaft und Medien erwartet. (red)