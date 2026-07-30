| news | flug » bahn
Emirates Skywards ermöglicht Meileneinsatz für Zugreisen
Emirates Skywards erweitert die Einlösemöglichkeiten für seine Mitglieder. Mit dem neuen Angebot Skywards Rail können Skywards Meilen künftig für Zugtickets zu mehr als 12.000 Reisezielen in Europa eingesetzt werden.
Angeboten werden Verbindungen von mehr als 40 Bahnunternehmen in zwölf europäischen Ländern, darunter auch die ÖBB. Damit lassen sich beispielsweise Bahnfahrten zum Flughafen Wien oder Anschlussreisen innerhalb Europas mit Meilen buchen.
Zugtickets online mit Meilen buchen
Über das neue Buchungsportal skywardsrail.com können Mitglieder Zugverbindungen online oder mobil in fünf Sprachen suchen und buchen. Zur Auswahl stehen unterschiedliche Fahrpläne, Reiseklassen und Ticketoptionen. Die Bezahlung ist vollständig mit Skywards Meilen oder kombiniert mit einer direkten Zahlung und Meilen möglich. Auch Tickets für Familie oder Freund können mit den eigenen Meilen gebucht werden. Die Fahrkarten werden als E-Ticket per E-Mail zugestellt.
Skywards Rail umfasst nationale, internationale und Hochgeschwindigkeitsverbindungen von Bahnunternehmen wie ÖBB, Deutsche Bahn, Eurostar, SNCF, Trenitalia, Renfe und TGV. Buchungen sind ab 4.100 Skywards Meilen möglich. Für österreichische Reisende bedeutet die Einbindung der ÖBB unter anderem, dass sich Meilen auch für die Bahnanreise zum Flughafen Wien einsetzen lassen.
39 Mio. Mitglieder
Mit Skywards Rail erweitert Emirates das Treueprogramm um eine weitere Einlösemöglichkeit. Emirates Skywards wurde 2000 eingeführt und zählt nach Angaben der Airline inzwischen mehr als 39 Mio. Mitglieder in 190 Ländern. Wöchentlich kommen demnach mehr als 78.000 neue Mitglieder hinzu. (red)
emirates, skywards, meilen, bahnreisen, bahnanreise, mitglieder, skywards rail, einlösen, eisenbahn
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
Touristiknews des Tages
30 Juli 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Qantas-Langstreckenrekord: 24-Stunden-Nonstop-Flug
Ein speziell für Ultralangstrecken gebauter...
-
Mit Ethiopian Airlines Südafrika preisgünstig entdecken
Ethiopian Airlines hat ein Südafrika-Special...
-
Emirates: Neue, verstellbare Kopfstützen in der Economy Class
Emirates stattet die Economy-Class-Sitze seiner...
-
IATA beruft erstmals eine Frau an die Spitze
Saadia Zahidi übernimmt am 1....
-
Teilstreiks am Flughafen von Mallorca angekündigt
Beschäftigte des Bodenabfertigers Swissport am...