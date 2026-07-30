Emirates Skywards ermöglicht Meileneinsatz für Zugreisen

Angeboten werden Verbindungen von mehr als 40 Bahnunternehmen in zwölf europäischen Ländern, darunter auch die ÖBB. Damit lassen sich beispielsweise Bahnfahrten zum Flughafen Wien oder Anschlussreisen innerhalb Europas mit Meilen buchen.

Zugtickets online mit Meilen buchen

Über das neue Buchungsportal skywardsrail.com können Mitglieder Zugverbindungen online oder mobil in fünf Sprachen suchen und buchen. Zur Auswahl stehen unterschiedliche Fahrpläne, Reiseklassen und Ticketoptionen. Die Bezahlung ist vollständig mit Skywards Meilen oder kombiniert mit einer direkten Zahlung und Meilen möglich. Auch Tickets für Familie oder Freund können mit den eigenen Meilen gebucht werden. Die Fahrkarten werden als E-Ticket per E-Mail zugestellt.

Skywards Rail umfasst nationale, internationale und Hochgeschwindigkeitsverbindungen von Bahnunternehmen wie ÖBB, Deutsche Bahn, Eurostar, SNCF, Trenitalia, Renfe und TGV. Buchungen sind ab 4.100 Skywards Meilen möglich. Für österreichische Reisende bedeutet die Einbindung der ÖBB unter anderem, dass sich Meilen auch für die Bahnanreise zum Flughafen Wien einsetzen lassen.

39 Mio. Mitglieder

Mit Skywards Rail erweitert Emirates das Treueprogramm um eine weitere Einlösemöglichkeit. Emirates Skywards wurde 2000 eingeführt und zählt nach Angaben der Airline inzwischen mehr als 39 Mio. Mitglieder in 190 Ländern. Wöchentlich kommen demnach mehr als 78.000 neue Mitglieder hinzu. (red)