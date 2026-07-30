VIVA Boutique: Neue Reisen auf Seine und Po

Die VIVA BEYOND ist ganzjährig auf der Seine zwischen Paris, Rouen und Le Havre unterwegs. Im Sommer stehen einwöchige Themenreisen zu Kunst, Genuss und französischer Lebensart auf dem Programm. Im Herbst und Winter führen die Reisen unter anderem nach Paris, Rouen und Les Andelys. Hinzu kommen Advents-, Weihnachts- und Silvesterkreuzfahrten sowie ausgewählte City Stays in Paris.

Zu den besonderen Reisen zählt die „A Taste of Normandy“ vom 8. bis 13. Dezember 2026. Die sechstägige Culinary Cruise führt von Paris über Les Andelys, Rouen, Caudebec und Conflans zurück in die französische Hauptstadt. Geplant sind unter anderem Weinbegleitungen mit VIVA Master of Wine Romana Echensperger, ein Dinner mit Sternekoch David Görne im Restaurant Manoir de Rétival, ein Orgelspiel in Rouen sowie ein Besuch des Château de Chantilly.

Die VIVA BEYOND bietet Platz für maximal 112 Gäste in 56 Kabinen, darunter 28 Suiten. Drei Restaurants, eine Panoramalounge, ein Sonnendeck mit Pool sowie ein Wellness- und Fitnessbereich gehören zur Ausstattung. Das Fine-Dining-Restaurant MOMENTS wurde gemeinsam mit David Görne entwickelt. Vom 28. November bis 3. Dezember 2026 findet zudem die „Ambassador Cruise“ für Stammgäste erstmals an Bord der VIVA BEYOND statt. Die Reise führt ab/bis Paris über die Seine.

VIVA UNIQUE startet 2027 in Norditalien

Mit der VIVA UNIQUE erweitert VIVA Boutique das Angebot ab Frühjahr 2027 um eine neue Route in Norditalien. Das 110 Meter lange Schiff fährt von Venedig durch die Lagune bis auf den Po. Stationen sind unter anderem Chioggia, Bologna, Cremona und Verona. Im Mittelpunkt stehen Städte, Kultur, Kulinarik und Weinregionen.

Die VIVA UNIQUE bietet 104 Gästen Platz in 52 Kabinen, mehr als die Hälfte davon sind Suiten mit bis zu 30 Quadratmetern. Auch das zweite Boutique-Schiff verfügt über drei Restaurants. Neben dem Fine-Dining-Restaurant MOMENTS kommt mit der VIVA’s Trattoria ein Restaurant mit italienischem Schwerpunkt hinzu. (red)