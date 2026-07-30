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MSC World Asia Pep-Angebot
MSC Cruises bietet Reisebüro-Mitarbeiter:innen die Möglichkeit, das neue Schiff MSC World Asia zu vergünstigten Konditionen kennenzulernen.
Für ausgewählte Abfahrten im Winter 2026/27 wird bei Buchung vom 1. bis 15. August 2026 ein Rabatt von 50% auf den Reisepreis in einer Balkonkabine gewährt. Das Angebot gilt für zwei Personen und umfasst sieben Nächte ab/bis Genua.
Infos
- Buchungszeitraum: 1. bis 15. August 2026
- Rabatt: 50% auf eine Balkonkabine
- Termine: 10. Jänner 2027, 17. Jänner 2027, 21. Jänner 2027, 28. März 2027
- Bedingungen: gültig für zwei Personen in einer Kabine der Kategorie Fantastica
- Weitere Informationen: https://www.mscbook.com/at-de/welcome (red)
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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