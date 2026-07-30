Trentino feiert den Sommer mit traditionellen Dorffesten

Ob das mittelalterliche „Rustico Medioevo“ in Canale di Tenno, die Settimana Medievale in Ossana – jedes Fest erzählt seine eigene Geschichte und bietet authentische Einblicke in das Leben der Trentiner Dörfer. Ergänzt wird das abwechslungsreiche Sommerprogramm durch Musikveranstaltungen, kulinarische Erlebnisse und Begegnungen mit Einheimischen.

Dorffeste im Trentino