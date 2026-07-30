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Trentino feiert den Sommer mit traditionellen Dorffesten


BorgoValsugana im Trentino - Foto: lukaszmalkiewicz.pl / shutterstock.com
Historische Umzüge, mittelalterliche Spektakel, regionale Spezialitäten und gelebtes Brauchtum: Im August laden malerische Dörfer des Trentino zu zahlreichen Festen ein, die Besucher:innen in die Kultur und Tradition der Region eintauchen lassen.

Ob das mittelalterliche „Rustico Medioevo“ in Canale di Tenno, die Settimana Medievale in Ossana – jedes Fest erzählt seine eigene Geschichte und bietet authentische Einblicke in das Leben der Trentiner Dörfer. Ergänzt wird das abwechslungsreiche Sommerprogramm durch Musikveranstaltungen, kulinarische Erlebnisse und Begegnungen mit Einheimischen.

Dorffeste im Trentino

  • Rustico Medioevo, Canale di Tenno
    Das Dorf Canale di Tenno, nur wenige Schritte vom Gardasee entfernt, ist mit seinen Gewölben und Steinhäusern der ideale Ort für eine Nachstellung des bäuerlichen Mittelalters. Während des „Rustico Medioevo“ vom 1. bis 9. August 2026 erleben Gäste Ritter, Gaukler, Aufführungen, Spiele auf der Piazza und typische Gerichte des unteren Trentino.
  • Ossana Medievale, Ossana
    Vom 6. bis 9. August 2026 trifft sich Ossana, Mitglied der Borghi più Belli d’Italia, rund um seine Burg zur „Settimana Medievale“, einem Fest, das die Ursprünge des Dorfs im Val di Sole feiert. Nicht verpassen sollten Besucher:innen das internationale Symposium der Holzskulpturen, die vom Thema Wasser inspiriert sind, und das mittelalterliche Abendessen im Castello San Michele.
  • Palio dela Brenta, Borgo Valsugana
    Am Ufer der Brenta, in Borgo Valsugana, einem der schönsten Dörfer Italiens, findet am 7. und 8. August 2026 das historische Kräftemessen zwischen den Vierteln Farinota und Semolota statt: Bauern und Arbeiter gegen den Adel, einst durch den Fluss getrennt. Spiele aus vergangenen Zeiten, historische Umzüge, Wettkämpfe zwischen den beiden Seiten, traditionelles Handwerk: drei Tage, um die Traditionen und den Charme des Dorfes neu zu entdecken.
  • Bondone auf der Straße, Bondone
    Akrobaten, Seiltänzer, Jongleure und Clowns: Zwei Tage lang verwandelt sich das Dorf Bondone am Ufer des Idrosees in eine Freilichtbühne, auf der Künstler:innen aus aller Welt vor Tausenden von Zuschauer:innen auftreten. Die zwanzigste Ausgabe von „Bondone in Strada“ findet am 8. und 9. August 2026 statt.
  • La Festa dei Pastori, San Sebastiano
    Eine Reise zu den Wurzeln der Alpenkultur, in einem kleinen Dorf auf der Alpe Cimbra. Der Duft von frischem Gras und Köstlichkeiten für den Gaumen begleiten die Gäste, wenn sie beim Melken und Verarbeiten der Milch zu Butter und Bergkäse zusehen. Der Termin ist am 2. August 2026.

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



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