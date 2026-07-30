Amadria Park Hotels - aus Liebe zu Adria und Parks

Am Anfang stand ein kleines Restaurant in Benkovac in der Gespanschaft Zadar, das immer noch in Familienhand ist. Schon damals, 1904, lag der Fokus der Eigentümer auf authentischer Gastfreundschaft. Heute ist bereits die vierte bzw. fünfte Generation am Ruder. Ab dem Jahr 2000 begann die Familie, Villen aus der Habsburgerzeit in Opatija mit viel Gespür restaurieren zu lassen und in moderne Hotels im Luxusbereich, aber auch in der 4- und 3-Sterne-Kategorie umzuwandeln. Der neue Firmenname „Amadria Park“ wurde 2017 eingeführt, als die Marken Milenij Hoteli aus Opatija und Solaris Beach Resort aus Šibenik verschmolzen und weitere Häuser unter diesem Namen angesiedelt wurden. Der Name steht für „Liebe zur Adria und zu Parks“. Ein Versprechen, das mit einem mediterranen Charakter und der Einbindung der Natur in (fast) allen Häusern konsequent umgesetzt wird. Selbst das schicke Stadthotel im Zentrum Zagrebs, das Amadria Park Hotel Capital, vermittelt im lichtdurchfluteten Wintergarten den Eindruck, als säße man im Freien, umgeben von üppigen Grünpflanzen: Das Café Bela zieht Reisende ebenso wie Einheimische an, um in lässig-schickem Ambiente einen Sonntagsbrunch oder ein Sekt-Frühstück zu genießen.

Auf den Spuren des Wiener Bankvereins

Das erste Stadthotel der Amdria Park-Gruppe, das Capital im Zentrum Zagrebs, zählt zu den „Historic Hotels of Europe“. Untergebracht ist das Luxushotel im ehemaligen Sitz des Wiener Bankvereins, der – wie das Haupthaus in Wien - von den Architekten Gotthilf und Neumann 1923 entworfen wurde. Als das Bankgebäude 2019 in ein Hotel umgewandelt wurde, geschah das sehr behutsam. Das prächtige Jugendstil-Interieur wurde weitgehend erhalten. Das Fine Dining-Restaurant Momentum beeindruckt mit hohen Decken, schweren Holzvertäfelungen und eleganten Lampen. In den Tresorräumen wurden ein Fitness-Center sowie eine Bar eingerichtet. Besonders eindrucksvoll ist die originale Wertheim Safe-Tür, durch die man in eine Nische mit seltenen Spirituosen gelangt. Die Zimmer wurden mit Fokus auf modernes Handwerk und Funktionalität eingerichtet. Die Suiten allerdings spiegeln die Opulenz der 1920er Jahre wider. Die ehemaligen Büroräume dienen heute als Meeting-Locations. So spricht das Capital Urlaubsreisende, die in Zagreb oft nur einen Zwischenstopp einlegen, ebenso an wie Geschäftsreisende.

Entspannung zu jeder Jahreszeit

Das größte der sechs Hotels von Amadria Park in Opatija ist das Grand Hotel 4 Opatijska Cvijeta, direkt an der 12 Kilometer langen Promenade Lungomare gelegen. Das einzige Haus der Gruppe im ehemaligen K&K-Luftkurort, das nicht in einer alten Villa angesiedelt ist. Der Neubau garantiert eine großzügige Lobby mit viel Licht, eine weitläufige Terrasse des Restaurants Mediterraneo sowie schick und modern gestaltete Zimmer. Der Blick auf die Kvarner Bucht verspricht, egal zu welcher Jahreszeit, immer eine kleine Auszeit vom Alltag. Zugang zum Meer erhalten Gäste über den Royal Beach, der mit Gästen der Schwester-Hotels Royal und Continental geteilt wird. Da an diesem Abschnitt der Oberen Adria Sandstrände selten sind, ist die Hauptsaison für die Amadria Park Hotels in Opatija nicht der Sommer. Für zusätzliche Entspannung sorgt das 3.700m² große Vita Maris Spa und Wellness, das über vier Saunen, einen Indoor- und Outdoor-Pool sowie einen eigenen VIP-Bereich nur für Erwachsene verfügt. Mit den vielfältigen Tagungs- und Event- Möglichkeiten wird zusehends die Gruppe der Bleisure-Reisenden ins Visier genommen: Ein paar Tage Geschäftsreise, kombiniert mit einem privaten Aufenthalt.

Luxus mit kaiserlichem Ambiente

Ein besonderer Trumpf der Amadria Park- Hotels sind die aufmerksamen und freundlichen Mitarbeitenden. Ein gutes Beispiel dafür ist das Team des edlen Restaurants Argonauti im Hotel Milenij, das in einer alten, rosa Villa aus der Habsburgerzeit, ergänzt mit einem Neubau aus dem Jahr 2000, untergebracht ist. Hier lässt sich Luxus gepaart mit einem Hauch Nostalgie perfekt zelebrieren. Das Spa mit Innenund Außenpool in einer grünen Oase, wenige Meter von der Lungomare-Promenade entfernt, ein üppiger Garten mit geschichtsträchtiger Terrasse samt prächtigem Meerblick stehen für Entspannung pur.

Und noch etwas haben die unterschiedlichen Hotels der Amadria Park Gruppe gemeinsam: Sie alle verfügen über heimelige, stilvolle Cafés, in denen man gerne etwas länger verweilt. Und sich vielleicht auch mit Spezialitäten aus der Milenij Choco World verwöhnt. Echte Schoko-Holics buchen einen Workshop mit Gustavo, der alles über Entstehung und Verarbeitung der sündhaften Köstlichkeiten erklärt.

Eleganten 5-Sterne-Boutique-Luxus in einer terracottafarbenen Villa aus dem Jahr 1886 garantiert das Amadria Park Sveti Jakov, gegenüber der gleichnamigen Abtei, die der Stadt ihren Namen verliehen hat. Wer frühzeitig bucht, sollte sich eine der beiden Suiten sichern, die auf dem Balkon mit Blick auf den Park einen großzügigen Whirlpool stehen haben. Dazu passende Gesellschaft, ein Fläschchen kroatischen Schaumwein nach Champagner-Methode des istrischen Weinguts Misal, erst Sonnenuntergang und dann ein weiter Sternenhimmel. So geht Luxus!

Elo Resch-Pilcik

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