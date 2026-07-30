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Dertour: Geopolitische Unsicherheiten hemmen Wintergeschäft
Die unsichere Lage am Golf bremst den Start ins Winterreisegeschäft. Buchungen für Winterurlaub gingen in diesem Jahr später ein als noch im Vorjahr, heißt es beim zweitgrößten deutschen Reiseanbieter Dertour. Inzwischen erhöhten sich die Buchungszahlen jedoch, so Dertour-Deutschland-Chef Boris Raoul.
„In Summe liegen die Gästezahlen für den kommenden Winter noch unter jenen des Vorjahres“, sagte Raoul laut Mitteilung. Das gelte nicht nur für Dertour, sondern für den gesamten Markt. „Seit etwa einem Monat sehen wir bei unseren Veranstaltern jedoch deutlich anziehende wöchentliche Buchungseingänge“, so Raoul. Die Zeit des Abwartens sei vorbei. „Wir blicken daher sehr positiv auf die kommenden Buchungsmonate der Wintersaison.“
Fernziele beliebt
Beliebteste Winterziele sind derzeit Thailand und Ägypten, dahinter folgen Ziele im Indischen Ozean wie die Malediven sowie die Kanarischen Inseln. Mit 51% entfällt etwas mehr als die Hälfte der bisherigen Winterbuchungen auf die Fernstrecke. Gefragt sind neben Asien auch die Karibik, Ostafrika und Nordamerika. Auf der Kurz- und Mittelstrecke dominieren neben Ägypten vor allem Spanien und die Türkei, gefolgt von Zielen im Inland.
„Ägypten erfreut sich derzeit einer besonders großen Nachfrage, die aktuellen Buchungseingänge sind fast doppelt so hoch wie im Vorjahr“, sagte Raoul. Das Land hatte bei Dertour bereits im vergangenen Winter Spanien als beliebtestes Ziel der Kurz- und Mittelstrecke abgelöst. Den Platz dürfte es nun verteidigen, schätzt Raoul. (APA/red)
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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30 Juli 2026
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