| news | destination
Calgary: Hinter den Kulissen der Stampede
Die Calgary Stampede lässt sich ab 1. August auch abseits der Tribünen entdecken. Mit der neuen „Behind the Stampede“-Tour des 2024 eröffneten SAM Centre erhalten Gäste Einblicke in Bereiche des berühmten Westernfestivals, die während der Veranstaltung normalerweise nicht zugänglich sind.
Die Tour beginnt im SAM Centre mit einer multimedialen Einführung in die Geschichte der Calgary Stampede. Anschließend geht es an Bord des historischen Stampede Trolleys über das Festivalgelände. Stationen sind unter anderem die monumentale Tipi-Skulptur im Community Park East, die Rodeo-Chutes, das Infield und die Chuckwagon-Barns. Dabei erfahren die Teilnehmenden, wie sich Cowboys und Cowgirls auf die Wettbewerbe vorbereiten und welcher organisatorische Aufwand hinter der „Greatest Outdoor Show on Earth“ steckt.
Mehr als Rodeo und Cowboyhüte
Die Calgary Stampede prägt seit mehr als 100 Jahren die Identität der Stadt und gilt als Symbol für den Westen Kanadas. Die neue Tour zeigt jedoch, dass die Stampede weit mehr ist als Rodeo und Cowboyhüte. Sie erzählt von den Menschen, Geschichten und Traditionen, die das Festival bis heute prägen, und macht deutlich, wie eng die Entwicklung Calgarys mit der Geschichte der Stampede und der Landwirtschaft Albertas verbunden ist.
Die Perspektive der First Nations
Auch die kulturellen Wurzeln der Veranstaltung werden thematisiert. An der Tipi-Skulptur geht es um die langjährige Verbindung der Stampede zu den Treaty 7 First Nations und deren Bedeutung für die Geschichte der Region. Damit will die Führung unterschiedliche Perspektiven auf den Westen Kanadas vermitteln und das klassische Rodeo-Erlebnis um den Blick auf das kulturelle Erbe Albertas erweitern.
Stampede-Geschichte das ganze Jahr
Das SAM Centre macht die Geschichte der Calgary Stampede mit interaktiven Ausstellungen, multimedialen Erlebnissen und Exponaten ganzjährig zugänglich. Die neue „Behind the Stampede“-Tour ergänzt das Angebot um Besuche an Originalschauplätzen und ermöglicht damit auch außerhalb der eigentlichen Festivalzeit einen Blick auf die Geschichte und den Betrieb der Stampede. Die rund zweistündige Führung wird bis 10. Oktober 2026 jeweils donnerstags und samstags angeboten. Tickets kosten umgerechnet rund 30 EUR für Erwachsene und rund 16 EUR für Kinder von drei bis sechs Jahren. (red)
alberta, calgary, stampede, ausstellung, attraktion, rodeo, first nations, kanada
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
Touristiknews des Tages
30 Juli 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Trentino feiert den Sommer mit traditionellen Dorffesten
Historische Umzüge, mittelalterliche Spektakel, regionale...
-
Amadria Park Hotels - aus Liebe zu Adria und Parks
Als eine der größten Hotel-Ketten...
-
DZT: Nachhaltigkeit im Tourismus im Fokus
Die Deutsche Zentrale für Tourismus...
-
RIU renoviert Riu Palace Peninsula in Cancún
RIU Hotels & Resorts hat...
-
Coolcation in der Schweiz
Wenn die Temperaturen in lichte...