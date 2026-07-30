Calgary: Hinter den Kulissen der Stampede

Die Tour beginnt im SAM Centre mit einer multimedialen Einführung in die Geschichte der Calgary Stampede. Anschließend geht es an Bord des historischen Stampede Trolleys über das Festivalgelände. Stationen sind unter anderem die monumentale Tipi-Skulptur im Community Park East, die Rodeo-Chutes, das Infield und die Chuckwagon-Barns. Dabei erfahren die Teilnehmenden, wie sich Cowboys und Cowgirls auf die Wettbewerbe vorbereiten und welcher organisatorische Aufwand hinter der „Greatest Outdoor Show on Earth“ steckt.

Mehr als Rodeo und Cowboyhüte

Die Calgary Stampede prägt seit mehr als 100 Jahren die Identität der Stadt und gilt als Symbol für den Westen Kanadas. Die neue Tour zeigt jedoch, dass die Stampede weit mehr ist als Rodeo und Cowboyhüte. Sie erzählt von den Menschen, Geschichten und Traditionen, die das Festival bis heute prägen, und macht deutlich, wie eng die Entwicklung Calgarys mit der Geschichte der Stampede und der Landwirtschaft Albertas verbunden ist.

Die Perspektive der First Nations

Auch die kulturellen Wurzeln der Veranstaltung werden thematisiert. An der Tipi-Skulptur geht es um die langjährige Verbindung der Stampede zu den Treaty 7 First Nations und deren Bedeutung für die Geschichte der Region. Damit will die Führung unterschiedliche Perspektiven auf den Westen Kanadas vermitteln und das klassische Rodeo-Erlebnis um den Blick auf das kulturelle Erbe Albertas erweitern.

Stampede-Geschichte das ganze Jahr

Das SAM Centre macht die Geschichte der Calgary Stampede mit interaktiven Ausstellungen, multimedialen Erlebnissen und Exponaten ganzjährig zugänglich. Die neue „Behind the Stampede“-Tour ergänzt das Angebot um Besuche an Originalschauplätzen und ermöglicht damit auch außerhalb der eigentlichen Festivalzeit einen Blick auf die Geschichte und den Betrieb der Stampede. Die rund zweistündige Führung wird bis 10. Oktober 2026 jeweils donnerstags und samstags angeboten. Tickets kosten umgerechnet rund 30 EUR für Erwachsene und rund 16 EUR für Kinder von drei bis sechs Jahren. (red)