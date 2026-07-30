DZT: Nachhaltigkeit im Tourismus im Fokus

Ein Schwerpunkt des Programms liegt auf der Umsetzung der EmpCo-Richtlinie der EU, die künftig klare Vorgaben für die Nachhaltigkeitskommunikation gegenüber Endverbraucher macht. Zudem berichten zwei deutsche Kommunen über erste Erfahrungen mit DestinationPay. Die internationale Initiative soll Destinationen dabei unterstützen, nachhaltiges Verhalten von Reisenden zu fördern und zu belohnen.

Weitere Programmpunkte beschäftigen sich mit Risikoanalysen und Resilienz-Management für Gemeinden und Unternehmen angesichts des Klimawandels. Auch klimaschonende Mobilität sowie Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor für Freizeitparks und Regionen stehen auf der Agenda. Ein Vortrag widmet sich zudem der Frage, wie sich die Hotellerie vom klassischen Beherbergungsbetrieb zum „Service Ecosystem“ entwickeln könnte.

Nachhaltige Tourismusdestinationen

Zum Abschluss wird der Bundeswettbewerb „Nachhaltige Tourismusdestinationen“ vorgestellt. Mit dem Wettbewerb würdigen das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN), das Bundesamt für Naturschutz (BfN) und der Deutsche Tourismusverband das Engagement von Destinationen für einen umwelt- und sozialverträglichen Qualitätstourismus. Die DZT ist als Mitglied von Beirat und Jury beteiligt.

Petra Hedorfer, Vorsitzende des Vorstandes der DZT: „Das Reiseland Deutschland ist unter Nachhaltigkeitsaspekten bereits gut aufgestellt. Im SDG-Index, der die Fortschritte bei der Erreichung der UN-Klimaziele widerspiegelt, stehen wir im weltweiten Vergleich auf dem 4. Platz. Unser Ziel eines klima-, umwelt-, natur- und sozialverträglichen Tourismus, der die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen unterstützt, ist von der Nationalen Tourismusstrategie der Bundesregierung 2026 ausdrücklich bestätigt worden. Mit dem DZT Sustainable Tourism Day bieten wir allen Akteuren im Deutschlandtourismus eine Plattform, sich mit Experten zu vernetzen, an erfolgreichen Lösungen zu partizipieren und eigene Nachhaltigkeitskonzepte zu entwickeln.“ (red)

Info

Die Veranstaltung am 23.9.2026 in Frankfurt richtet sich an Mitglieder und Förderer der DZT sowie weitere Interessierte aus dem Deutschlandtourismus. Die Teilnahme ist gebührenpflichtig; dieAnmeldung ist ab sofort möglich.