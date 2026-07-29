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Qantas-Langstreckenrekord: 24-Stunden-Nonstop-Flug


Airbus A350-1000ULR bei der Landung in Toulouse
Ein speziell für Ultralangstrecken gebauter Airbus A350 der australischen Fluggesellschaft Qantas hat mit einem mehr als eintägigen Nonstop-Flug einen Langstreckenrekord aufgestellt.

Die in Melbourne gestartete Maschine landete am Dienstag nach 24 Stunden und 24 Minuten Flugzeit im südfranzösischen Toulouse, nachdem sie ohne Zwischenlandung mehr als 23.000 Kilometer zurückgelegt hatte. „Für die Crew hieß das: vom Winter in den Sommer zu fliegen, zwei Ozeane und drei Kontinente zu überqueren – und auf einem einzigen Flug gleich zwei Sonnenaufgänge und zwei Sonnenuntergänge zu erleben", teilte Airbus mit.

In einem ersten Testflug von Toulouse nach Melbourne hatte das Flugzeug rund 17.000 Kilometer in 19 Stunden und zwölf Minuten zurückgelegt. Auf dem Rückflug simulierte das Flugzeug nun eine mögliche Route für tatsächliche Passagierflüge - über drei Kontinente und zwei Ozeane, durch zwei Sonnenauf- und untergänge.

Zusätzliche Tanks

Die Fluggesellschaft will ab Oktober 2027 von Sydney direkt nach London und zurück fliegen. Später sollen Direktflüge von Sydney nach New York dazukommen. Das Unternehmen kauft dafür insgesamt zwölf A350-1000ULR, wobei die Buchstaben ULR für "ultra long range" (Ultralangstrecke) stehen. Ein zusätzlicher Tank von 20.000 Litern macht die Rekordstrecken möglich.

An Bord waren acht Mitglieder aus dem Team des Flugzeugbauers für Testflüge, zwei Qantas-Piloten und zwei Airbus-Ingenieure. Sie überprüften während des Flugs die nötigen Anpassungen für den zusätzlichen Tank, das Belüftungssystem der Maschine und Änderungen, die den Lärmpegel für die Passagiere senken sollen. Qantas plant seit neun Jahren Direktflüge nach Europa, hat das Vorhaben aber immer wieder verschoben.

Die längste kommerzielle Flugroute der Welt verbindet derzeit Singapur und New York. Eine andere A350-Variante der Fluggesellschaft Singapore Airlines legt die Strecke von 15.350 Kilometern in mehr als 18 Stunden zurück. (APA/red) 

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Foto: privat

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Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



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