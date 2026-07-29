ÖHV warnt vor weniger Auswahl bei Hotelsuche per KI

KI-gestützte Hotelsuchen würden den Gästen deutlich weniger Ergebnisse liefern als klassische Suchportale, während bezahlte Platzierungen zunehmend an Bedeutung gewännen. Für europäische Hotels, insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen, könne sich dadurch die Abhängigkeit von großen Plattformen weiter verstärken.

Die Hotelsuche über Online-Portale sei schon bisher nicht frei von Problemen gewesen, räumt die ÖHV ein. Selbst wenn die erstgereihten Treffer als bezahlte Werbung gekennzeichnet gewesen seien, hätten Nutzer darunter noch organische Suchergebnisse sowie verschiedene Filter- und Auswahlmöglichkeiten vorgefunden. Bei KI-gestützten Suchsystemen sei die Auswahl dagegen deutlich eingeschränkter. Google platziere nun auch Werbung in KI-generierten Reiseempfehlungen, so die ÖHV in einer Presseaussendung.

ÖHV-Generalsekretär Markus Gratzer kritisiert diese Entwicklung. Die Werbeflächen seien exklusiv und teuer, zudem entscheide Google, welche Unternehmen dort präsent sein könnten. „Das hat mit der Idee des freien Internets nichts mehr zu tun“, so Gratzer. Mit AIMax würden nun auch bezahlte Anzeigen in KI-Suchergebnissen ausgespielt.

KMU droht wachsende Abhängigkeit

Laut einer ÖHV-Studie zum Online-Vertrieb erfolgen zwei von fünf Buchungen über Online-Kanäle. Gleichzeitig werde mehr als die Hälfte der Hotels von Plattformen unter Druck gesetzt. Mit dem zunehmenden Einsatz von KI-Systemen verändere sich nun auch das Such- und Buchungsverhalten der Gäste.

Aus Sicht der ÖHV besteht die Gefahr, dass kleine und mittlere Unternehmen dadurch noch stärker von digitalen Plattformen abhängig werden – oder künftig überhaupt nur noch eingeschränkt Zugang zu den relevanten Suchergebnissen erhalten. Als Beispiele nennt die Vereinigung die ersten von Google verkauften KI-Suchergebnisse, die exklusiv einer Unternehmensgruppe angeboten worden seien, sowie die Integration von Booking.com in das Ökosystem von ChatGPT.

Anstelle von mehr Sichtbarkeit und zusätzlichen Direktbuchungen könnte damit eine weitere Konzentration im touristischen Vertrieb einhergehen, warnt die ÖHV.

ÖHV sieht EU in der Pflicht

Gratzer fordert daher ein Eingreifen der Europäischen Union. Die EU-Kommission müsse sicherstellen, dass auch europäische KMU weiterhin Zugang zum weltweiten Markt hätten. Andernfalls könnten mittelständische Hotels schrittweise aus den Reiseplänen der Konsument verschwinden und zugleich größere Teile der Wertschöpfung aus Europa in die USA abfließen. Die Bedeutung des Themas sei angesichts der Rolle des Tourismus für Europa besonders groß, argumentiert die ÖHV. Nach ihren Angaben entfallen 40% der internationalen Ankünfte weltweit auf Europa. Die Branche umfasst demnach 4,6Mio. Unternehmen und beschäftigt 27 Mio. Menschen.

„Keine andere Herausforderung war jemals so zentral für die Zukunft des europäischen Tourismus“, meint Gratzer. Aus seiner Sicht müsse verhindert werden, dass US-amerikanische Interessen europäische Klein- und Mittelbetriebe zurückdrängen. Qualität und Individualität müsse sich auch im digitalen Vertrieb behaupten können. (red)