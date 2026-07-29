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Webinar: KI-Sichtbarkeit für Reisebüros & Reiseveranstalter
Wie Reisebüros & Reiseveranstalter in KI-Systemen sichtbar werden, erklärt Realizing Progress in einem kostenfreien Seminar.
Die Suche nach Reisen verändert sich: Immer häufiger liefern KI-Systeme direkte Antworten, Empfehlungen und Zusammenfassungen. Für Reiseveranstalter & Reisebüros bedeutet das: Die eigene Website muss künftig nicht nur gut aussehen, sondern auch inhaltlich klar, strukturiert und für KI-Systeme verständlich aufgebaut sein. In diesem 90-minütigen Zukunftsimpuls zeigen die Spezialisten von Realizing Progress, wie KI die Suche verändert und was Touristiker:innen jetzt tun können, um online sichtbar zu bleiben.
Inhalt
- Grundlagen der KI-Sichtbarkeit
- konkrete Website-Optimierungen
- FAQ-Inhalte
- Landingpages
- die Analyse der eigenen Online-Präsenz
Darüber hinaus gibt Realizing Progress Einblicke in die eigene Reisebüro-Website-Lösung und zeigt, wie ein KI-Optimierungsmodul sowie ein KI-Content-Generator dabei helfen können, relevante Inhalte schneller zu erstellen und die Website kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Referenten: Roland Trebo & Michael Faber von Realizing Progress
Datum | Beginn: 5. August 2026 | 13 Uhr
Anmeldung: https://tinyurl.com/4jbszp88 (Kurzlink)
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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29 Juli 2026
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