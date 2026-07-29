Webinar: KI-Sichtbarkeit für Reisebüros & Reiseveranstalter

Die Suche nach Reisen verändert sich: Immer häufiger liefern KI-Systeme direkte Antworten, Empfehlungen und Zusammenfassungen. Für Reiseveranstalter & Reisebüros bedeutet das: Die eigene Website muss künftig nicht nur gut aussehen, sondern auch inhaltlich klar, strukturiert und für KI-Systeme verständlich aufgebaut sein. In diesem 90-minütigen Zukunftsimpuls zeigen die Spezialisten von Realizing Progress, wie KI die Suche verändert und was Touristiker:innen jetzt tun können, um online sichtbar zu bleiben.

Inhalt

Grundlagen der KI-Sichtbarkeit

konkrete Website-Optimierungen

FAQ-Inhalte

Landingpages

die Analyse der eigenen Online-Präsenz

Darüber hinaus gibt Realizing Progress Einblicke in die eigene Reisebüro-Website-Lösung und zeigt, wie ein KI-Optimierungsmodul sowie ein KI-Content-Generator dabei helfen können, relevante Inhalte schneller zu erstellen und die Website kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Referenten: Roland Trebo & Michael Faber von Realizing Progress

Datum | Beginn: 5. August 2026 | 13 Uhr

Anmeldung: https://tinyurl.com/4jbszp88 (Kurzlink)