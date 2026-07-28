tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung
Skip to Content

Mit Ethiopian Airlines Südafrika preisgünstig entdecken


Ethiopian Airlines 787
Ethiopian Airlines hat ein Südafrika-Special mit attraktiven Tarifen ab Wien aufgelegt.

Für Kund:innen, die die faszinierende Vielfalt Südafrikas entdecken wollen, gibt es nun mit Ethiopian Airlines die Gelegenheit, zu günstigen Konditionen nach Kapstadt oder Johannesburg zu reisen.

Die Stadt mit dem ikonischen Tafelberg und dem Lion‘s Head, nahe am Kap der Guten Hoffnung ist ab 640 EUR in der Economy Class buchbar. Die Metropole Johannesburg, die sich perfekt als Ausgangspunkt eignet, naheliegende Nationalparks zu erkunden, erreichen Reisefreudige bereits ab 550 EUR.

Der Buchungszeitraum ist ab sofort, die Tarife unterliegen besonderen Anwendungsbestimmungen. (red)

  ethiopian airlines, südafrika, kapstadt, johannesburg, special, tarif

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



Touristiknews des Tages
28 Juli 2026

15:05
Coolcation in der Schweiz
14:46
Mit Ethiopian Airlines Südafrika preisgünstig entdecken
13:47
Iconic Whitsunday Adventures: Neuer Kontakt für Reisebüros
12:02
Monte Mulini kooperiert mit Bootsmarke Riva
10:19
Kulinarische Highlights auf der Mein Schiff Flow
09:29
Burgenlands Tourismus entwickelt sich im ersten Halbjahr stabil
09:12
Finnland: Aalto-Bauten als UNESCO-Welterbe anerkannt

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.