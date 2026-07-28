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Mit Ethiopian Airlines Südafrika preisgünstig entdecken
Ethiopian Airlines hat ein Südafrika-Special mit attraktiven Tarifen ab Wien aufgelegt.
Für Kund:innen, die die faszinierende Vielfalt Südafrikas entdecken wollen, gibt es nun mit Ethiopian Airlines die Gelegenheit, zu günstigen Konditionen nach Kapstadt oder Johannesburg zu reisen.
Die Stadt mit dem ikonischen Tafelberg und dem Lion‘s Head, nahe am Kap der Guten Hoffnung ist ab 640 EUR in der Economy Class buchbar. Die Metropole Johannesburg, die sich perfekt als Ausgangspunkt eignet, naheliegende Nationalparks zu erkunden, erreichen Reisefreudige bereits ab 550 EUR.
Der Buchungszeitraum ist ab sofort, die Tarife unterliegen besonderen Anwendungsbestimmungen. (red)
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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28 Juli 2026
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