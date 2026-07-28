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Iconic Whitsunday Adventures: Neuer Kontakt für Reisebüros


Ausflug von Iconic Whitsunday Adventures zum Whitehaven Beach
Der australische Boutique-Anbieter Iconic Whitsunday Adventures aus Airlie Beach hat die Münchner Agentur Voice of Travel zur Trade-Vertretung für den deutschsprachigen und europäischen Markt ernannt.

Für Reisebüros und Veranstalter gibt es damit erstmals eine Anlaufstelle in Europa. Die Agentur soll die Angebote des Unternehmens im Vertrieb sichtbarer machen und Trainings, Webinare sowie Produktschulungen organisieren.

Ansprechpartnerin für Schulungen

Neue Ansprechpartnerin für den europäischen Markt ist Meike Gronegger, Senior Marketing & Trade Relations Manager bei Voice of Travel. Reiseberater:innen und Veranstalter können über sie individuelle Schulungen anfragen, erreichbar ist sie per E-Mail an meike@voiceoftravel.de.

Touren ab Airlie Beach

Zum Angebot von Iconic Whitsunday Adventures gehören Tagesausflüge mit dem Schnellboot „Viper", Segeltouren auf der restaurierten Holzjacht „Lady Enid" sowie Sunset-Fahrten ab Airlie Beach. Die „Viper" verbindet Whitehaven Beach, den Aussichtspunkt Hill Inlet Lookout und einen Schnorchelstopp am Outer Great Barrier Reef an einem Tag und nimmt maximal 36 Gäste mit. Die „Lady Enid" ist eine restaurierte Holzjacht und auf höchstens 24 Erwachsene ausgelegt, was für ein persönlicheres Reiseerlebnis in kleiner Gruppe sorgt. Voice of Travel Geschäftsführer Peter Mierzwiak verweist auf die überschaubaren Gruppengrößen, die besonders auf die Bedürfnisse europäischer Gäste zugeschnitten seien. (red)

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Foto: privat

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Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



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