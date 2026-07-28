Monte Mulini kooperiert mit Bootsmarke Riva

Die kroatische Küstenstadt reiht sich damit neben Reisezielen wie Monaco, Venedig, Paris, Como und Mallorca ein. Die Kooperation ergänzt die Wiedereröffnung des für 9 Mio. EUR renovierten 5-Sterne-Resorts um neue Erlebnisse auf und am Wasser.

Private Bootsfahrten und neue Lounge

Im Mittelpunkt stehen private Fahrten an Bord der Riva Aquariva Special, einer Neuinterpretation eines der bekanntesten Modelle der Marke. Zudem steht Gästen die neue Riva Lounge zur Verfügung, ein Bereich direkt am Wasser im Stil der Marke Riva. Details seien von den Riva-Booten inspiriert – Mahagoni-Oberflächen, Anspielungen auf die Aquarama-Modelle und eine Atmosphäre, die den italienischen maritimen Lebensstil widerspiegeln soll, so das Hotel in einer Aussendung

Renoviertes Adults-Only-Hotel

Nach der Investition von 9 Mio. EUR präsentiert sich das Adults-Only-Hotel Monte Mulini seit seiner Wiedereröffnung mit modernisierten Unterkünften, überarbeiteten öffentlichen Bereichen, mehreren Restaurants sowie einem erweiterten Serviceangebot. „Durch diese Partnerschaft schlägt Monte Mulini ein neues Kapitel in seiner Entwicklung auf und stärkt gleichzeitig die Position von Rovinj als eines der renommiertesten Reiseziele im Mittelmeerraum. Die Zusammenarbeit mit einer Marke wie Riva ist eine logische Fortsetzung unserer Strategie, die auf außergewöhnliche Erlebnisse, persönlichen Service und erstklassige Leistungen ausgerichtet ist, die jedem Aufenthalt einen Mehrwert und besondere Emotionen verleihen", so Tomislav Popović, Vorstandsvorsitzender der Maistra Hospitality Group.

Mediterraner Lebensstil im Fokus

Die Zusammenarbeit soll modernes Luxuserlebnis mit mediterranem Lebensstil verbinden. Neben Design und gastronomischem Angebot sollen vor allem Privatsphäre, die Lage am Meer und individuelle Erlebnisse den Aufenthalt prägen. Mit dem neuen Angebot baue Monte Mulini seine Position in Rovinj als Reiseziel für Luxusreisen im Mittelmeerraum weiter aus, heißt es weiter. (red)