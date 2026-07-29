RIU renoviert Riu Palace Peninsula in Cancún

Das 2012 eröffnete Hotel in der Hotelzone von Cancún verfügt über 618 Zimmer und wurde in den vergangenen Monaten in den Gästezimmern, öffentlichen Bereichen und gastronomischen Einrichtungen modernisiert. Neu ist unter anderem der Elite Club für erwachsene Gäste mit eigenem Restaurant, Bar und Pool.

Die Zimmer präsentieren sich nach der Renovierung in einer Gestaltung mit natürlichen Farbtönen und warmen Holzelementen. Auch Lobby und Restaurants wurden neu gestaltet. In der Bar District sorgen große Fensterfronten für Ausblicke auf das Karibische Meer. Der neue Elite Club richtet sich an erwachsene Gäste und umfasst unter anderem Zugang zu einem exklusiven Spezialitätenrestaurant, einen privaten Pool mit Swim-up-Bar sowie eine Auswahl an Premium-Getränken. Zudem erhalten Elite-Club-Gäste Zugang zu ausgewählten Zimmern im Villenbereich, darunter auch Unterkünfte mit privatem Pool.

Neues Gastronomieangebot und sechs Pools

Das gastronomische Angebot umfasst neun Restaurants und sieben Bars. Ergänzt wurde es um das American Country, das in die 24-Stunden-Sportsbar integriert ist und amerikanische Küche anbietet, sowie um die Eisdiele Candy. Zum bestehenden Angebot zählen unter anderem ein internationales Buffetrestaurant, das italienische Duomo, das mexikanische Agave, das asiatische Sakura, ein Steakhouse und das Restaurant Krystal.Im Poolbereich stehen mit Pepe’s Food und Tiki Tako zudem zwei weitere gastronomische Angebote zur Verfügung.

Die Außenbereiche wurden ebenfalls überarbeitet. Insgesamt verfügt das Resort nun über sechs Pools: drei allgemein zugängliche Pools, einen Pool für Erwachsene mit Swim-up-Bar, den exklusiven Elite-Club-Pool sowie ein Kinderbecken. Für jüngere Gäste wurde zudem der Bereich RIU Land neu gestaltet. Das Hotel bietet weiterhin Shows und Aktivitäten des Animationsteams an. Gäste haben außerdem Zugang zu den vier wöchentlich stattfindenden RIU Partys im nahe gelegenen Riu Caribe.

RIU mit 15 Hotels in Quintana Roo

Mit der Renovierung setzt RIU seine Investitionen in Cancún und dem Bundesstaat Quintana Roo fort. Die Hotelgruppe betreibt in Cancún sechs Häuser und insgesamt 15 ihrer 23 Hotels in Mexiko in Quintana Roo. Derzeit wird zudem das Riu Palace Mexico in Playa del Carmen umfassend renoviert. In Costa Mujeres entsteht mit dem Riu Palace Quintana Roo ein weiteres Hotel. (red)