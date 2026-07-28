Kulinarische Highlights auf der Mein Schiff Flow

Herzstück des gastronomischen Gesamtkonzepts ist das FUGU by Tim Raue – ein Restaurant, das asiatische Spitzengastronomie mit digitaler Inszenierung verbindet. Insgesamt umfasst das gastronomische Angebot an Bord 14 Restaurants und Bistros sowie 17 Bars und Lounges.

Von asiatischer Spitzengastronomie bis zu mediterranen Klassikern

Mit dem FUGU by Tim Raue setzt die Mein Schiff Flow neue Akzente in der Kreuzfahrtgastronomie. Das exklusive Restaurant verbindet die Aromen Singapurs mit der Handschrift von Sternekoch Tim Raue und einem digitalen Dinner-Konzept. Serviert wird ein Fünf-Gänge-Menü mit abgestimmter Weinbegleitung. Eine digitale Inszenierung begleitet die Gäste durch den Abend und verbindet Kulinarik mit Storytelling.

Neben dem FUGU prägen internationale Küchen das gastronomische Angebot der Mein Schiff Flow. Neu an Bord der InTUItion-Klasse, bestehend aus der Mein Schiff Relax und der Mein Schiff Flow, sind das französische Sur Mer Bistrot sowie die griechische Taverna Dionysos. Sie ergänzen bewährte Restaurantkonzepte der Mein Schiff Flotte wie das Atlantik Restaurant, den Harbour Market mit internationalen Buffetstationen und die Osteria – Pasta e Pizza.

Zu den Spezialitätenrestaurants zählen das skandinavisch inspirierte Høfde mit Fisch- und Fleischgerichten sowie das Chalet – Restaurant & Bar mit moderner alpenländischer Küche. Die Street Art Bar ergänzt das Angebot mit Sushi-Kreationen und Signature-Gerichten von Tim Raue. Insgesamt 17 Bars und Lounges runden das gastronomische Konzept ab. Das Angebot reicht von Kaffeespezialitäten in der Barista Bar bis zu Cocktails mit Meerblick in der Captain's Bar.



Willkommen im FUGU: Kulinarische Reise nach Singapur - Copyright: TUI Cruises

Exklusive Genussangebote in den X-Bereichen

Mit der X-Lounge, der X-Bar, dem X-Coast und dem neuen X-View verfügt die Mein Schiff Flow über einen exklusiven Genussbereich für Gäste der Junior Suiten und Suiten. Tagsüber gibt es dort Buffets und Snacks, am Abend öffnet das X-View als Spezialitätenrestaurant für alle Gäste.

Neu ist zudem das Champagnerangebot in den X-Bereichen der Mein Schiff Relax und der Mein Schiff Flow: Erstmals wird dort der Haus-Champagner von Hapag-Lloyd Cruises, bekannt von der EUROPA 2, ausgeschenkt. Mit Mandois Blanc und Mandois Rosé ergänzt TUI Cruises das bestehende Angebot um zwei exklusive Cuvées.

„Wir entwickeln unser kulinarisches Angebot kontinuierlich weiter und möchten unseren Gästen neue Genussmomente bieten. Mit Mandois erweitern wir unser Champagnerangebot um zwei besondere Cuvées, die unser kulinarisches Konzept in X-Bereichen konsequent ergänzen“, sagt Markus Zschiesche, Head of Food & Beverage bei TUI Cruises.