Burgenlands Tourismus entwickelt sich im ersten Halbjahr stabil

Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel erklärt: „Das Ergebnis im ersten Halbjahr zeigt, dass sich der burgenländische Tourismus weiterhin stabil entwickelt. Dafür gebührt in erster Linie unseren ausgezeichneten Betrieben und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die größte Anerkennung. Für den Juni war aufgrund der unterschiedlichen Lage der Feiertage bereits im Vorfeld mit einem Rückgang gegenüber dem außergewöhnlich starken Vorjahresmonat zu rechnen. Während das reisestarke Pfingstwochenende 2025 in den Juni fiel, lag es heuer bereits im Mai. Dadurch verschoben sich zahlreiche Kurzurlaube und Nächtigungen vom Juni in den Mai. Entscheidend ist daher die gemeinsame Betrachtung von Mai und Juni. Sie zeigt, dass wir das Rekordniveau des Vorjahres halten und bei den Nächtigungen sogar leicht übertreffen konnten.“

Solide Entwicklung im ersten Halbjahr

Von Jänner bis Juni 2026 wurden im Burgenland 545.977 Ankünfte und 1.506.070 Nächtigungen verzeichnet. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Rückgang von 0,6% bei den Ankünften und einem Plus von 0,5% bei den Nächtigungen. Die Übernachtungen österreichischer Gäste stiegen um 0,9% auf 1.173.421, jene aus dem Ausland gingen um 1,0% auf 332.649 zurück. Besonders positiv entwickelten sich Ungarn mit einem Nächtigungsplus von 7,5% sowie die Tschechische Republik mit einem Zuwachs von 2,3%.

Der Rückgang im Juni ist vor allem auf die unterschiedliche Lage der Feiertage und die damit verbundene Verschiebung von Nächtigungen in den Mai zurückzuführen. In der gemeinsamen Betrachtung von Mai und Juni lagen die Nächtigungen mit 781.696 um 0,2% über dem Vorjahresniveau. Die Ankünfte gingen in diesem Zeitraum um 0,4% zurück. Die Übernachtungen österreichischer Gäste stiegen um 0,9%, Deutschland legte als wichtigster Auslandsmarkt um 0,7% zu.

Starke Impulse für die zweite Jahreshälfte

Aufbauend auf der insgesamt stabilen Entwicklung im ersten Halbjahr setzt Burgenland Tourismus auch in den kommenden Monaten auf gezielte Marketingmaßnahmen, starke Kooperationen und reichweitenstarke Veranstaltungen.

„Der Tourismus-Markt ist heiß umkämpft. Mit einer umfassenden Veranstaltungs- und Marketingoffensive wollen wir in der zweiten Jahreshälfte weitere touristische Impulse setzen. Internationale Kooperationen, sportliche Großveranstaltungen sowie unsere vielfältigen Angebote – von Genuss und Kultur über Radfahren und Wandern bis hin zu Natur- und Thermenerlebnissen – werden die Sichtbarkeit des Burgenlands erhöhen und zusätzliche Gäste ansprechen“, so Tunkel abschließend.