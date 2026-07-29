Riverly startet Buchungen für Hausbootsaison 2027

Das Riverly-Programm umfasst Kanäle, Seen und Flüsse in sieben europäischen Ländern. Besonders gefragt sind die Reviere in Deutschland und Frankreich. Von Fürstenberg/Havel aus führen die Routen durch die Mecklenburgische und Brandenburgische Seenplatte mit ihren zahlreichen Seen und Wasserwegen. In Bernburg in Sachsen-Anhalt beginnt das Saale-Revier, das unter anderem historische Städte, Burgen und Weinberge passiert.

Zu den bekannten französischen Hausbootrevieren zählt der Canal du Midi in Südfrankreich. Ausgangshäfen sind unter anderem Port-Lauragais, Bram, Négra, Argens-Minervois und Lattes. Die historische Wasserstraße führt durch Weinbaugebiete und Dörfer und passiert zahlreiche Schleusen. Weitere Routen verlaufen durch das Elsass und Burgund sowie durch die Camargue, die Bretagne, das Charente-Tal, Anjou und das obere Lot-Tal.

Auch die Niederlande, Irland und Italien gehören zum Programm. Seit 2025 ergänzen Portugal und Ungarn das Portfolio. In Portugal führen die Routen über den Grande Lago Alqueva, eine weitläufige Seenlandschaft im Alentejo. In Ungarn geht es über die Theiß und den Bodrog bis in die Weinregion Tokaj.

Hausboote für zwei bis zwölf Personen

Die Flotte reicht von der traditionellen Pénichette, die französischen Lastkähnen nachempfunden ist, bis zu modernen Cruisern verschiedener Größen und Komfortklassen. Je nach Modell bieten die Boote Platz für zwei bis 12 Personen und verfügen über Kabinen, Küchen sowie Wohn- und Außenbereiche. Für die von Riverly angebotenen Reviere ist kein Bootsführerschein erforderlich. Vor der Abfahrt erhalten die Gäste eine Einweisung, die unter anderem Fahrmanöver, Schleusen und Sicherheitsaspekte umfasst.

Rabatte auch für Reisen im Herbst 2026

Wer noch in diesem Jahr eine Hausbootreise plant, kann bei ausgewählten Touren zwischen August und Ende Oktober 2026 ebenfalls von Rabatten bis zu 30% profitieren. Zu den angebotenen Revieren zählen unter anderem der Canal du Midi und die Camargue. (red)