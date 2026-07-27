tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung
Skip to Content

Aerticket und Explorer laden zu Webinaren


Foto: Oleg Golovnev / shutterstock.com
Im Mittelpunkt der Online-Schulung steht der TripBuilder by Explorer. Das Tool verbindet einzelne Bausteine wie Flüge, Mietauto, Unterkünfte, Transfers und Aktivitäten zu individuellen Reisen.

Während der Webinare zeigen Explorer und Aerticket, wie Agents den TripBuilder optimal nutzen und Flüge schnell sowie sicher buchen können.

Inhalte im Überblick

  • Einführung in den TripBuilder – ideal für Einsteiger
  • Erstellung individueller und komplexer Reiseangebote
  • Flugbuchung Schritt für Schritt erklärt
  • Live-Demo direkt im System
  • Praxisnahe Tipps & Tricks
  • Interaktive Fragerunde – Ihre Fragen werden sofort beantwortet

Dieses Webinar richtet sich besonders an alle, die:

  • den TripBuilder noch nicht kennen
  • ihre Abläufe in der Reiseplanung verbessern möchten
  • mehr Sicherheit bei der Flugbuchung gewinnen wollen

Webinar-Termine

Donnerstag, 30.07. | 10:00 Uhr
Mittwoch, 05.08. | 10:00 Uhr
Dauer: jeweils ca. 60 Minuten
Anmeldung: https://www.aerticket.at/extern/anmeldung

  aerticket, explorer, schauinsland-reisen, schauinslang, tool, buchungstool, flugbuchung, individuell, zusammenstellung, cockpit, webinar, ausbildung, schulung

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



Touristiknews des Tages
27 Juli 2026

15:04
Aerticket und Explorer laden zu Webinaren
13:15
Emirates: Neue, verstellbare Kopfstützen in der Economy Class
13:00
UNESCO streicht Wien von roter Liste
11:41
G Adventures erweitert Geluxe Collection
10:15
IATA beruft erstmals eine Frau an die Spitze
09:54
Brände in Europa: Feuer nähert sich Bordeaux
09:29
Dertour Group übernimmt verbleibende Anteile an DSR Hotel Holding

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.