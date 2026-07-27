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Aerticket und Explorer laden zu Webinaren
Im Mittelpunkt der Online-Schulung steht der TripBuilder by Explorer. Das Tool verbindet einzelne Bausteine wie Flüge, Mietauto, Unterkünfte, Transfers und Aktivitäten zu individuellen Reisen.
Während der Webinare zeigen Explorer und Aerticket, wie Agents den TripBuilder optimal nutzen und Flüge schnell sowie sicher buchen können.
Inhalte im Überblick
- Einführung in den TripBuilder – ideal für Einsteiger
- Erstellung individueller und komplexer Reiseangebote
- Flugbuchung Schritt für Schritt erklärt
- Live-Demo direkt im System
- Praxisnahe Tipps & Tricks
- Interaktive Fragerunde – Ihre Fragen werden sofort beantwortet
Dieses Webinar richtet sich besonders an alle, die:
- den TripBuilder noch nicht kennen
- ihre Abläufe in der Reiseplanung verbessern möchten
- mehr Sicherheit bei der Flugbuchung gewinnen wollen
Webinar-Termine
Donnerstag, 30.07. | 10:00 Uhr
Mittwoch, 05.08. | 10:00 Uhr
Dauer: jeweils ca. 60 Minuten
Anmeldung: https://www.aerticket.at/extern/anmeldung
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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