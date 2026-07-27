Aerticket und Explorer laden zu Webinaren

Während der Webinare zeigen Explorer und Aerticket, wie Agents den TripBuilder optimal nutzen und Flüge schnell sowie sicher buchen können.

Inhalte im Überblick

Einführung in den TripBuilder – ideal für Einsteiger

Erstellung individueller und komplexer Reiseangebote

Flugbuchung Schritt für Schritt erklärt

Live-Demo direkt im System

Praxisnahe Tipps & Tricks

Interaktive Fragerunde – Ihre Fragen werden sofort beantwortet

Dieses Webinar richtet sich besonders an alle, die:

den TripBuilder noch nicht kennen

ihre Abläufe in der Reiseplanung verbessern möchten

mehr Sicherheit bei der Flugbuchung gewinnen wollen

Webinar-Termine

Donnerstag, 30.07. | 10:00 Uhr

Mittwoch, 05.08. | 10:00 Uhr

Dauer: jeweils ca. 60 Minuten

Anmeldung: https://www.aerticket.at/extern/anmeldung