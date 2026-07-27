Emirates: Neue, verstellbare Kopfstützen in der Economy Class

Der sogenannte U-Dream Headrest soll Passagier insbesondere auf Langstreckenflügen mehr Unterstützung und Komfort beim Schlafen und Entspannen bieten. Die Installation läuft bereits und wird schrittweise auf die Flotte ausgeweitet. Die von Safran Seats entwickelte Kopfstütze ist Teil des Z400-Sitzes. Die gepolsterte Lederauflage verfügt über flexible Seitenflügel, die sich nach innen klappen lassen und den Kopf sowie den Nacken stabilisieren sollen. Dadurch soll verhindert werden, dass der Kopf beim Schlafen nach vorne oder zur Seite kippt. Die Kopfstütze lässt sich zudem in der Höhe verstellen und neigen, um sie an unterschiedliche Körpergrößen und -formen anzupassen.

Einbau in drei Flugzeugtypen

Sie wird auf allen Airbus A350 sowie auf den meisten Airbus A380 und Boeing 777 der Airline nachgerüstet. Nach Angaben von Emirates wurde das System unabhängig geprüft und erfüllt die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA). Derzeit ist die Kopfstütze bereits in drei A350 im Einsatz. Bis Jahresende sollen alle A350 der Emirates damit ausgestattet sein. Auch die 270 von Emirates bestellten Boeing 777X sollen ab Werk über die neue Kopfstütze verfügen. Ab 2027 ist die Nachrüstung der modernisierten Airbus A380 und Boeing 777 vorgesehen.

Die U-Dream-Kopfstützen sollen sich einfach verstellen lassen. Das Kabinenpersonal sei entsprechend geschult und könne bei Bedarf Unterstützung leisten. Die Lederauflagen seien so konzipiert, dass sie nach jedem Flug gereinigt werden können, so Emirates in der Pressemitteilung. (red)