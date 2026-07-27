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UNESCO streicht Wien von roter Liste


Wiener Eislaufverein am Heumarkt
Die UNESCO hat Wien von der roten Liste der Welterbestätten gestrichen. Das hat das Welterbekomitee nach einer langen Debatte im Zuge seiner 48. Tagung im südkoreanischen Busan entschieden.

Das Historische Zentrum Wiens kam 2017 auf die rote Welterbe-Liste. Grund dafür war das Heumarkt-Projekt. Das Bauvorhaben von Investor Michael Tojner und seiner Wertinvest war ursprünglich mit einer Höhe von 73 Metern vorgesehen.

Nach mehreren Redimensionierungen sind nun 49,95 Meter vorgesehen. Diese Variante, im Jahr 2023 vorgestellt, muss noch eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchlaufen. Eine außerordentliche Revision dagegen wurde erst vor wenigen Tagen vom Verwaltungsgerichtshof (VwGH) abgewiesen. (APA/red)

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Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



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