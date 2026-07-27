UNESCO streicht Wien von roter Liste

Das Historische Zentrum Wiens kam 2017 auf die rote Welterbe-Liste. Grund dafür war das Heumarkt-Projekt. Das Bauvorhaben von Investor Michael Tojner und seiner Wertinvest war ursprünglich mit einer Höhe von 73 Metern vorgesehen.

Nach mehreren Redimensionierungen sind nun 49,95 Meter vorgesehen. Diese Variante, im Jahr 2023 vorgestellt, muss noch eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchlaufen. Eine außerordentliche Revision dagegen wurde erst vor wenigen Tagen vom Verwaltungsgerichtshof (VwGH) abgewiesen. (APA/red)