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Dertour Austria kürt Gewinnspiel-Sieger:innen
Zahlreiche Reisebüropartner aus ganz Österreich nutzten die Chance, beim gemeinsamen Gewinnspiel von Dertour Austria und SkyAlps attraktive Flugtickets nach Rom zu gewinnen. Verlost wurden fünfmal zwei Tickets zwischen Salzburg und der italienischen Hauptstadt.
Mit dem Gewinnspiel habe Dertour die Aufmerksamkeit auf die komfortable neue Flugverbindung zwischen Salzburg und Rom lenken und gleichzeitig den Reisebüropartnern eine besondere Freude bereiten wollen. Die hohe Beteiligung habe die Erwartungen übertroffen, so der Veranstalter in der Presseaussendung.
Die Gewinner:innen
Die Fluggutscheine wurden vom Dertour Austria-Außendienst persönlich an Manuela Berger, Urlaubwelt Schörfling, Daniel Bany, Reisemöve Wien, Nicole Strumegger, Ruefa GmbH Salzburg, Lisa Hausbacher, Reisebüro Stranger St. Johann im Pongau sowie Christian Huemer, Kuoni Salzburg, überreicht. (red)
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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