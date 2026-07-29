Dertour Austria kürt Gewinnspiel-Sieger:innen

Mit dem Gewinnspiel habe Dertour die Aufmerksamkeit auf die komfortable neue Flugverbindung zwischen Salzburg und Rom lenken und gleichzeitig den Reisebüropartnern eine besondere Freude bereiten wollen. Die hohe Beteiligung habe die Erwartungen übertroffen, so der Veranstalter in der Presseaussendung.

Die Gewinner:innen

Die Fluggutscheine wurden vom Dertour Austria-Außendienst persönlich an Manuela Berger, Urlaubwelt Schörfling, Daniel Bany, Reisemöve Wien, Nicole Strumegger, Ruefa GmbH Salzburg, Lisa Hausbacher, Reisebüro Stranger St. Johann im Pongau sowie Christian Huemer, Kuoni Salzburg, überreicht. (red)