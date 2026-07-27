G Adventures erweitert Geluxe Collection

Sie richten sich vor allem an Reisende, die Destinationen aktiv erkunden und dabei Wert auf hochwertige Unterkünfte, lokale Küche und Begegnungen mit der Bevölkerung legen.

Sieben der neuen Touren führen in Küstenregionen. Dabei geht es nicht um klassischen Badeurlaub, sondern um Aktivitäten wie Wandern, Kajakfahren und Tierbeobachtungen sowie um kulinarische Erlebnisse und Einblicke in das Leben vor Ort. Nach einer von G Adventures in Auftrag gegebenen Studie zählen Aufenthalte am Meer und Aktivitäten im oder auf dem Wasser zu den Erlebnissen, die Reisende besonders glücklich machen.

Die Geluxe Collection wurde als Premium-Variante der Kleingruppenreisen von G Adventures entwickelt. Zum Konzept gehören neben gehobenen Unterkünften und kulinarischen Erlebnissen auch Community-Tourismus. Jede Reise umfasst zudem einen „OMG-Tag“ (Anm.: steht für "Oh My God"), an dem zwischen zwei besonderen Aktivitäten gewählt werden kann, sowie mindestens eine „OMG-Unterkunft“, die sich durch ihre Lage, Architektur oder Atmosphäre auszeichnet.

„Geluxe hat sich zu einer unserer größten Erfolgsgeschichten entwickelt, weil die Kollektion genau das bietet, wonach viele Reisende heute suchen: aktives Erleben kombiniert mit außergewöhnlichen Unterkünften, herausragendem Essen und eindrücklichen Begegnungen mit den Menschen vor Ort“, sagt Yves Marceau, VP of Product bei G Adventures. Die neuen Küstenreisen seien eine Erweiterung des Konzepts und sollten Reisenden ermöglichen, „die Menschen, die Tierwelt und die Kulturen kennenzulernen, die diese Orte so einzigartig machen“.

Drei neue Reisen im Überblick

Auf Malta führt die achttägige Reise „Valletta, the Blue Grotto & Gozo Island“ nach Valletta und auf die Insel Gozo. Zum Programm gehören Wanderungen entlang der Küste, Ausflüge per Tuk-Tuk und kulinarische Erlebnisse. Als „OMG-Tag“ steht unter anderem eine Wanderung bis zur Bucht von Xlendi zur Wahl. Drei Übernachtungen sind im Fünf-Sterne-Hotel Ta’ Cenc Hotel & Spa auf Gozo vorgesehen. Die Reise ist ab 2.949 EUR pro Person buchbar.

Die siebentägige Tour „Madeira: Pico do Arieiro, Fanal Forest & Porto Moniz“ kombiniert Wanderungen und Naturerlebnisse mit Einblicken in die lokale Küche. Auf dem Programm stehen unter anderem der Pico do Arieiro, der Levada dos Balcões, die Naturpools von Porto Moniz und die Ponta de São Lourenço. Beim „OMG-Tag“ können Reisende zwischen einer Levada-Wanderung und einer E-Bike-Tour entlang der Südküste wählen. Die Reise kostet ab 3.129 EUR pro Person.

Auf Vancouver Island und den Southern Gulf Islands verbindet die sechstägige Reise „Victoria, the Broken Group Islands & Salt Spring“ Outdoor-Aktivitäten mit Begegnungen mit der lokalen Bevölkerung. Reisende werden unter anderem von Mitgliedern der Tseshaht First Nation empfangen und können sich an einem Wiederaufforstungsprojekt beteiligen. Zu den Aktivitäten zählen Kajakfahren, Tierbeobachtungen und Wanderungen durch Regenwälder. Als „OMG-Unterkunft“ ist eine nur per Boot erreichbare Wildnis-Lodge vorgesehen. Beim „OMG-Tag“ besteht die Wahl zwischen einer Walbeobachtung per Zodiac und einer geführten Seekajak-Tour. Die Reise ist ab 3.449 EUR pro Person buchbar. (red)