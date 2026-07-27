IATA beruft erstmals eine Frau an die Spitze

Mit Zahidi setzt die IATA bei der Nachfolge von Willie Walsh auf eine Führungskraft außerhalb der Luftfahrtbranche. Erfahrung aus dem Management einer Fluggesellschaft bringt sie nicht mit. Walsh beendet seine Tätigkeit als IATA-Generaldirektor mit 31. Juli und wechselt anschließend an die Spitze des indischen Low-Cost-Carriers Indigo. Roberto Alvo, Vorsitzender des IATA-Verwaltungsrats und CEO der Latam Airlines Group, erwartet, dass Zahidi ihre internationale Erfahrung einbringen und die Rolle des Verbands als Stimme der weltweiten Airlines stärken wird. Die Luftfahrt stehe vor erheblichen Veränderungen, unter anderem durch technologische Entwicklungen und geopolitische Veränderungen.

Finanzchefin übernimmt vorübergehend

Bis Zahidi ihr Amt antritt, übernimmt Sandrine Le Borgne die Führung des Verbandes. Die derzeitige Finanzchefin und Senior Vice President Corporate Services wird die IATAin der Übergangsphase leiten. Zahidi selbst bezeichnet ihre künftige Aufgabe als Ehre und verweist auf die Bedeutung der Luftfahrt für Wirtschaft, Handel und Tourismus. „In einer sich schnell verändernden Welt war die Rolle der IATA, die Branche durch vertrauenswürdige Standards, wichtige Dienstleistungen und Interessenvertretung zusammenzubringen, noch nie so wichtig“, erklärt die designierte Generaldirektorin. Ihre Priorität werde darin liegen, gemeinsam mit dem IATA-Team und der Branche die Zukunft der Luftfahrt zu gestalten. (red)